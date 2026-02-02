Espana agencias

Arranca el juicio contra un cuidador que mató a un anciano y ocultó su cadáver en un bidón en un pueblo de Ávila

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este lunes el juicio contra un hombre que mató en julio de 2023 a un anciano de 80 años al que cuidaba en San Martín de Valdeiglesias y cuyo cadáver ocultó en un bidón, descubierto por la Guardia Civil en el interior de un vehículo en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada.

Por estos hechos, el fiscal solicita una condena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así con seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida. La vista oral ha arrancado esta mañana con la selección del jurado popular que enjuiciará lo ocurrido.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, ambos mantenían una relación laboral desde hacía años, ya que la víctima lo había contratado debido a su avanzada edad y a la necesidad de cuidados constantes.

El anciano residía en su propio domicilio en la Avenida de Abrantes, en Madrid, pero en 2022 se trasladó a vivir a la casa del acusado y su familia, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, ante el progresivo deterioro de su estado de salud.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2023, cuando la víctima fue ingresado en el Hospital Moncloa por su delicada situación médica. Tras recibir el alta el día 12, el acusado acudió a recogerlo en su vehículo.

Durante el trayecto hacia el domicilio, ambos habrían mantenido una discusión, tras la cual el conductor detuvo el coche en las inmediaciones de la carretera M-501, cerca de una gasolinera en el término municipal de Brunete.

CUERPO EN UN BIDÓN CON CAL

Según la Fiscalía, en ese punto el acusado habría atacado de forma repentina al anciano, presuntamente estrangulándolo, lo que le causó la muerte. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de lesiones graves en el cuello compatibles con asfixia.

Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo sin vida hasta su vivienda, donde lo ocultó en el trastero dentro de un bidón. Días después, compró cal de construcción con la supuesta intención de retrasar la descomposición del cadáver y fabricó una caja de madera para esconder el recipiente.

El 19 de septiembre de 2023, tras confesar lo ocurrido a su esposa, el acusado sacó el cuerpo del trastero con ayuda de una carretilla y lo cargó en su vehículo con la intención de deshacerse de él, según recoge el escrito del Ministerio Público.

Según el escrito, el hombre se dirigió a una finca propiedad de una amiga de la familia, situada en el paraje Zarramudo, en el término municipal de Sotillo de la Adrada (Ávila). Sin embargo, fue interceptado en ese momento por agentes de la Guardia Civil de Ávila, que lo sorprendieron junto al vehículo en el que se encontraba el cuerpo sin vida de Manuel López.

En el momento de la detención, los agentes encontraron en la cartera del acusado dos tarjetas bancarias a nombre de la víctima. De acuerdo con la investigación, durante la vida del anciano era habitual que el cuidador utilizara dichas tarjetas para sacar dinero en efectivo y realizar compras por encargo.

No obstante, la Fiscalía sostiene que, tras el fallecimiento, "el acusado habría continuado utilizando las tarjetas con la intención de obtener un beneficio económico ilícito, incorporando esas cantidades a su patrimonio personal".

