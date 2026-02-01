Espana agencias

El TS confirma la expulsión de la Guardia Civil de un agente que pateó a su exmujer mientras la encañonaba con un arma

Guardar

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la expulsión que el Ministerio de Defensa ordenó para un agente de la Guardia Civil después de ser condenado a prisión por haber encañonado con un revólver a su exmujer mientras le daba patadas en las piernas tras verla acompañada de un hombre.

Así consta en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que el alto tribunal desestima el recurso de casación del agente y confirma la sanción disciplinar de separación de servicio.

Según recoge la Sala de lo Militar del Supremo, el hombre y su expareja se divorciaron en 2019. Y un año después, cuando la mujer se encontraba dentro de su coche acompañada de un hombre, el condenado apareció "de manera súbita e inopinada" en otro coche.

Los magistrados citan que el guardia civil se bajó de su coche y se dirigió al asiento del copiloto, donde se encontraba el acompañante de su exmujer, abrió la puerta y, apuntándole con un revólver "municionado", le dijo: "Bájate del coche, hijo de puta".

El agente "arrastró" al hombre fuera del vehículo y "le hizo caer al suelo de rodillas, colocándole el revólver en la frente, diciéndole que era un hijo de puta y que le iba a matar", según relata la sentencia.

En ese momento, tal y como recoge el Supremo, la mujer se bajó del coche y se dirigió a su exmarido, "recriminando su conducta y preguntándole si la iba a matar a ella también" y, además, instó a su acompañante a salir corriendo.

"En ese instante, el guardia civil encañonó a su expareja, colocando la pistola también en la sien. Igualmente, y con evidente ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un empujón, cayendo hacia atrás. Una vez en el suelo, el agente le propinó diversas patadas que le alcanzaron en las piernas, mientras seguía apuntándola con la pistola. Una vez que se dirigía de nuevo a su vehículo para perseguir al otro hombre, se volvió hacia la mujer, agarrándola por el cuello", ratifica el tribunal de los hechos probados de la sentencia de instancia.

COMETIÓ UNA "FALTA MUY GRAVE"

Tras la denuncia de los afectados, el TS indica que un juzgado de Ávila le condenó por dos delitos de amenazas graves no condicionales, un delito de lesiones en el ámbito familiar (violencia sobre la mujer) y un delito leve de lesiones.

Por estos delitos, el TS recoge que el agente fue castigado a tres años y nueve meses de prisión, una multa de 540 euros, una orden de alejamiento de 500 metros de los afectados y el pago de 500 y 450 euros de indemnización a su ex y al hombre, respectivamente. El hombre recurrió la sentencia la Audiencia Provincial, que confirmó la pena.

El condenado fue sancionado internamente por esa condena a separación de servicio al haber cometido una "falta muy grave", consistente en "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio", según la sentencia.

Después, el hombre interpuso un recurso ante el Supremo por esa sanción, si bien los magistrados entienden que se cumplen los requisitos para considerar "muy grave" su caso.

"No hay duda de la importancia de los delitos de amenazas graves y lesiones en el ámbito familiar y de su afectación a los ciudadanos, pero tampoco la hay de la grave afectación que supone para el crédito que la institución de la Guardia Civil", insiste el Supremo.

Del mismo modo, los magistrados afirman que la alegación relativa a que la sanción no es proporcional, tampoco puede ser atendido. Según la Sala, "la proporcionalidad en el presente caso no ha sido quebrantada y la sanción impuesta cumple" con los criterios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae

El jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a su mujer en Córdoba en 2022

Infobae

Urtasun replica a PP y Vox que la regularización de migrantes es “competencia nacional”

Infobae

Juez pide a Alemania investigar si hubo fraude en el fabricante de fármaco para la retina

Infobae

Málaga creará un premio en honor a Jesús Saldaña, el cardiólogo fallecido en Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil pide colaboración

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja