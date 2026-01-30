Espana agencias

W2M crece en el sector hotelero con la compra de Altura y el acuerdo con Hoteles Globales

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El grupo turístico World2Meet (W2M), del grupo Iberostar, ha adquirido el proveedor de camas, Altura, y ha llegado a un acuerdo a largo plazo en exclusiva con Hoteles Globales, una de las principales cadenas hoteleras vacacionales en España.

Según ha informado W2M este viernes en un comunicado, esta operación se enmarca en el plan de crecimiento del grupo que busca impulsar su capacidad de distribución hotelera, ampliar su propuesta de valor y fortalecer relaciones estables y duraderas con socios estratégicos en los principales mercados emisores europeos.

"La adquisición de Altura representa un importante valor estratégico para W2M por la excelente contratación hotelera y el profundo conocimiento del producto de la compañía, así como por su talento y su equipo profesional con gran experiencia", ha detallado W2M.

Asimismo, el grupo turístico ha apuntado que Altura destaca por su penetración y elevada capilaridad en el mercado irlandés, donde se ha afianzado como una empresa de referencia.

El grupo turístico de Iberostar no ha detallado el importe de la operación.

Sobre el acuerdo comercial a largo plazo en exclusiva con Hoteles Globales, W2M considera que esta alianza permitirá a la cadena hotelera diversificar su distribución, mejorar su ocupación fuera de la temporada alta, controlar la paridad de sus tarifas y reforzar su posicionamiento en todos los mercados europeos.

Hoteles Globales cuenta con un total de 57 hoteles y, en España, la cadena está presente en las Islas Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias y Aragón. A nivel internacional, la cadena cuenta también con establecimientos en Nicaragua, Bélgica y Argentina. EFECOM

