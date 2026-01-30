Espana agencias

Urbas entra voluntariamente en concurso de acreedores

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Urbas ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores después de que la compañía solicitara el pasado septiembre la declaración de concurso tras el vencimiento legal de los plazos establecidos.

Según ha comunicado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Juzgado de los Mercantil número 2 dictaminó el martes la declaración en concurso voluntario de acreedores de Urbas.

El tribunal ha designado a la firma Auren Kepler Karst como administrador concursal único para tutelar este proceso.

En el comunicado, Urbas ha recordado que la negativa del auditor de la compañía, la firma A Worldwide Audit Assurance España, a emitir el informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2024, provocó la suspensión de la cotización de sus acciones el 30 de abril de 2025.

La compañía presentó la comunicación de inicio de negociaciones con sus acreedores el pasado 5 de mayo y el 3 de julio formalizó un plan de reestructuración sin quitas que obtuvo un respaldo mayoritario de sus acreedores, alcanzando casi un 77 % de la deuda nominal, habiéndose adherido 53 acreedores.

La compañía de infraestructuras, promoción inmobiliaria, renovables y servicios ha señalado que el plan de reestructuración iba a ser homologado, al igual que otro plan presentado posteriormente, pero que no fue posible debido a la oposición del fondo Roundshield Partners, que se apoyó en "un crédito aún no cristalizado".

FTI, firma designada por el juzgado a petición del fondo Roundshield, que posee un crédito contingente cuyo 60 % fue adquirido recientemente por Harrison Street Asset Management, división de gestión de inversiones de Colliers, se negó a emitir el certificado de mayorías preceptivo para solicitar la homologación judicial del plan, denunciaba Urbas.

De hecho, un informe pericial avaló el 14 de enero ante un juez en Madrid los argumentos de la constructora Urbas en su pleito por presunta estafa contra el fondo luxemburgués Roundshiel y sociedades ajenas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 por la nevada en Zamora

Infobae

La jueza del 'caso Negreira' rechaza que el Real Madrid acceda a cuentas del Barcelona

Infobae

El equipo de Robert Lewandowski lidera la clasificación de la Hexagon Cup de Madrid

Infobae

El Brent cierra la semana sin apenas cambios, aunque se mantiene por encima de 70 dólares

Infobae

Hallan troceada, para su venta, la estatua de 'Seve' y detienen a un hombre por su robo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”