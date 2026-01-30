Urbas entra voluntariamente en concurso de acreedores

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Urbas ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores después de que la compañía solicitara el pasado septiembre la declaración de concurso tras el vencimiento legal de los plazos establecidos.

Según ha comunicado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Juzgado de los Mercantil número 2 dictaminó el martes la declaración en concurso voluntario de acreedores de Urbas.

El tribunal ha designado a la firma Auren Kepler Karst como administrador concursal único para tutelar este proceso.

En el comunicado, Urbas ha recordado que la negativa del auditor de la compañía, la firma A Worldwide Audit Assurance España, a emitir el informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2024, provocó la suspensión de la cotización de sus acciones el 30 de abril de 2025.

La compañía presentó la comunicación de inicio de negociaciones con sus acreedores el pasado 5 de mayo y el 3 de julio formalizó un plan de reestructuración sin quitas que obtuvo un respaldo mayoritario de sus acreedores, alcanzando casi un 77 % de la deuda nominal, habiéndose adherido 53 acreedores.

La compañía de infraestructuras, promoción inmobiliaria, renovables y servicios ha señalado que el plan de reestructuración iba a ser homologado, al igual que otro plan presentado posteriormente, pero que no fue posible debido a la oposición del fondo Roundshield Partners, que se apoyó en "un crédito aún no cristalizado".

FTI, firma designada por el juzgado a petición del fondo Roundshield, que posee un crédito contingente cuyo 60 % fue adquirido recientemente por Harrison Street Asset Management, división de gestión de inversiones de Colliers, se negó a emitir el certificado de mayorías preceptivo para solicitar la homologación judicial del plan, denunciaba Urbas.

De hecho, un informe pericial avaló el 14 de enero ante un juez en Madrid los argumentos de la constructora Urbas en su pleito por presunta estafa contra el fondo luxemburgués Roundshiel y sociedades ajenas. EFECOM