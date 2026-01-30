Espana agencias

Una masa polar deja más lluvia y viento mientras en Andalucía siguen los desalojos

Madrid, 30 ene (EFE).- La entrada por el norte peninsular de una masa polar marítima dejará este viernes precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia, nieve en las montañas del norte y rachas muy fuertes de viento, que se sumarán a los efectos del paso de la borrasca Kristin que aún padecen varias zonas, sobre todo Andalucía.

Unas 600 personas permanecen desalojadas en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la crecida del Guadalete, cuyo nivel sigue en umbral rojo tras haber bajado apenas tres centímetros durante la noche.

 El Ayuntamiento solicitará al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada y las autoridades han reiterado a los habitantes de La Ina y La Greduela que abandonen su casas, porque se esperan más complicaciones la semana próxima.

La veintena de personas que fueron este jueves desalojadas de sus viviendas por el derrumbe de una ladera en Pinos Puente (Granada) podrán entrar hoy a coger cosas urgentes, pero no regresarán a sus viviendas durante unas dos semanas, tiempo estimado para estabilizar una gran roca.

En cambio, los vecinos de Estación y Guadarranque, en el municipio gaditano de San Roque, han podido regresar a sus domicilios porque los embalses Guadarranque y Charco Redondo se han desaguado y en las próximas horas no se esperan fuertes lluvias.

 El Ayuntamiento de Jaén también ha levantado la orden de evacuación preventiva que afectaba a varias áreas residenciales tras constatar un decrecimiento del nivel de los ríos.

El Guadalquivir ha bajado a nivel naranja a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río, donde su Ayuntamiento mantiene activado el plan de emergencia ante posibles riadas, ya que continúa con un caudal superior a 1.000 m3/s. Se mantiene la vigilancia por si las escorrentías desde la cabecera hacen que aumente el nivel.

La cifra de atenciones en el 112 por el paso de las borrascas Joseph y Kristin por Andalucía se eleva a 3.756.

En Extremadura las secuelas continúan afectando a la Mancomunidad Sierra de San Pedro, con graves incidencias en la infraestructura eléctrica.

El temporal ha dañado diversos puntos de la red de alta tensión, lo que ha derivado en apagones generales y fallos en el alumbrado público de varias localidades.

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto una oficina temporal de información para atender las incidencias relacionadas con el temporal.

También en Cuenca se vigila la crecida del río Júcar, pues se espera que el caudal aumente en las próximas horas tras un desembalse en el pantano de La Toba. El río se ha desbordado a la altura del barrio de San Antón, lejos de las viviendas.

Este viernes la influencia de borrascas atlánticas dejará masas de aire húmedo que causarán lluvias en buena parte del país, sobre todo en el oeste y sur peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También habrá vientos intensos, temporal marítimo y nevadas copiosas en zonas de montaña.

Las temperaturas experimentarán subidas y bajadas en función de las llegadas de aire más frío o más templado tras el paso de los frentes, pero los valores se moverán en torno a los propios de la época o ligeramente por encima.

Galicia está en nivel rojo de alerta por olas que podrán superar los 9 metros: a partir de las 16.00 en A Coruña y desde las 20.00 horas en Pontevedra.

La comunidad también tiene avisos de nivel amarillo por vientos, lluvias y nieve y los ayuntamientos ya han tomado medidas, como el cierre de parques, jardines y playas en A Coruña.

A primera horas de la mañana se han registrado rachas superiores a los 100 km/h en estaciones como A Gándara, en Vimianzo (120,6 km/h).

La Xunta mantiene el plan especial ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia, con varios ríos bajo seguimiento.

En nivel naranja de alerta están Andalucía por viento y oleaje, Asturias, Cantabria y Melilla por temporal marítimo y Castilla-La Mancha y País Vasco por mala mar.

Hay alerta amarilla en Aragón, Madrid y Castilla y León por viento y nevadas, en Baleares por viento y temporal marítimo, en Cataluña por viento, temporal marítimo y nevadas y en Extremadura, Comunidad Valenciana y región de Murcia por viento.

La Aemet prevé una pequeña tregua en las lluvias el sábado, cuando quedarán acotadas a Galicia, comunidades Cantábricas y Pirineos. Si llueve en otros puntos será poco, ha indicado el portavoz de la Aemet Rubén del Campo.

Los cielos estarán más despejados y las temperaturas serán más bajas.

Lo que perdurará será el viento, que soplará con intensidad en buena parte del país, sobre todo en el norte y este peninsular, con temporal marítimo en la mayor parte de las costas.

El domingo llegará una nueva masa de aire muy húmedo, con lluvias en la mayoría de la península, menos probables en el Mediterráneo. En Galicia, norte de Cáceres y sur de Ávila y de Salamanca las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes.

Las temperaturas subirán y rondarán los 20° en el Cantábrico y puntos del sureste.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas más montañosas y cielos más despejados durante el fin de semana. Las mínimas rondarán los 15-17 grados y las máximas los 25 en zonas costeras. EFE

