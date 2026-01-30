Espana agencias

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de Guardia Civil en Estepona (Málaga)

Málaga, 30 ene (EFE).- Una persona ha sido detenida en Estepona (Málaga) tras embestir con el coche que conducía a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil durante una intervención, han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.

Según el diario 'Málaga hoy', el conductor del automóvil, de origen francés y sin carné, embistió, sin causar heridos, un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución nocturna de Marbella a Estepona, lanzó bolsas de marihuana por la ventanilla y dio positivo en drogas tras ser arrestado después de estrellar su coche e intentar huir a pie.

El hombre circulaba supuestamente bajo los efectos de las drogas cuando sobre las tres de la madrugada los agentes detectaron un coche a gran velocidad.

El conductor, no residente en España, hizo caso omiso a las señales de alto, se dio a la fuga y aceleró rumbo a Estepona.

Durante varios kilómetros, el vehículo fue seguido por los guardias mientras recorría urbanizaciones de la zona de Selwo, donde rompió varias barreras de acceso a lo largo de su escapada.

En el transcurso de la fuga, comenzó a arrojar bolsas que los investigadores recuperaron y que contenían 13 kilogramos de marihuana.

Tras estrellarse, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y fue sometido a una prueba de detección de estupefacientes, en la que dio positivo.

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos el de atentado a agente de la autoridad, después de que supuestamente embistiera el vehículo de la Guardia Civil. EFE

