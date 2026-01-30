Tubos Reunidos plantea un ERE en las plantas de Amurrio y Trápaga

Vitoria, 30 ene (EFECOM).- Tubos Reunidos va a plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio (Álava) y de Trápaga (Bizkaia) ante "la compleja situación económica y el contexto internacional actual de mercados", ha anunciado hoy la firma alavesa.

La dirección ha convocado hoy día 30 a los comités de empresa de las plantas de Amurrio y de Trápaga a una reunión que tendrá lugar el próximo 9 de febrero en las instalaciones de la planta de Amurrio -la principal del grupo- para "explicar de forma clara, directa y transparente las medidas del Plan de Viabilidad que afectarán a cada una de las plantas".

Estas medidas buscan "la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible, e incluyen la realización de un ERE", ha anunciado la dirección.

Tubos Reunidos, que cuenta con 1.400 empleados, atraviesa una situación complicada, muy afectada por los aranceles de Trump. De hecho, ha suspendido temporalmente la actividad productiva en su planta en Texas, Estados Unidos.

Además, Tubos Reunidos recibió en el 2021 un préstamo participativo de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, que tiene que devolver. EFECOM