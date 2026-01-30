Espana agencias

Tosar y Rigoberta Bandini, complicidad y admiración en Barcelona para anunciar los Goya

Madrid, 30 ene (EFE).- El actor Luis Tosar y la cantante, compositora y actriz Rigoberta Bandini muestran una profunda admiración mutua y complicidad en el 'spot' oficial de los Premios Goya 2026 que ambos presentarán en Barcelona, escenario en el que se enmarca el anuncio lanzado este viernes.

A pocas semanas de la noche de la gala, que se celebrará el 28 de febrero, en el anuncio "ambos afrontan con ilusión y entusiasmo" el reto planteado y muestran "conexión a primera vista", según un comunicado de la Academia de Cine.

Con la frase "¡Ahora a por la gala!" finaliza esta pieza, que también recuerda que en esta edición los Goya celebran 40 años de historia. El 'spot' cuenta con la colaboración especial de una de las grandes actrices catalanas, Emma Vilarasau, nominada al Goya a Mejor Actriz Protagonista en 2025 por 'Casa en flames'.

Rodado en Barcelona, en escenarios emblemáticos de la capital catalana como Montjuïc y el distrito de L'Eixample, el anuncio culmina en un lugar con un futuro cinematográfico y audiovisual, Las Tres Xemeneies.

Producido por la Academia de Cine y dirigido por Claudia Costafreda, ha contado con un equipo técnico encabezado por directoras de departamento, como la directora de fotografía Lali Rubio Panadés; la directora de arte Laia Ateca, las diseñadoras de vestuario Clara Bilbao y Sara Clemente, la montadora Ana Benzal, y, en sonido, Elena Coderch. La foto fija es de Jorge Fuembuena.

El anuncio de los Goya se verá en Televisión Española desde este fin de semana hasta el 28 de febrero, día de la entrega de los premios y, un año más, las salas de cine se sumarán a la gran fiesta del cine español emitiendo este 'spot' en las semanas previas a la gala, gracias a la colaboración de la Federación de Cines de España (FECE). EFE

