Slot: "Esperamos tener a Bajcetic pronto"

Londres, 30 ene (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, confirmó que el español Stefan Bajcetic aún no está entrenando con el grupo, pero que esperan tenerlo de vuelta pronto.

El centrocampista español se sometió a una operación de isquiotibiales la temporada pasada y ha estado de baja desde entonces.

"No está entrenando por ahora. Ha tenido pequeñas recaídas y esperamos tenerlo de vuelta pronto. Ha estado fuera siete u ocho meses, así que tenemos que controlar esas expectativas", dijo este viernes Slot en rueda de prensa.

Bajcetic, de 21 años, estuvo la temporada pasada cedido en Las Palmas para coger minutos, pero, tras catorce partidos jugados en España, volvió al Liverpool para operarse de una lesión en los isquios.

El jugador español ha desarrollado un programa de rehabilitación desde entonces y se espera que en las próximas semanas pueda volver a entrenar y a coger ritmo en los partidos del filial del Liverpool, antes de avistar una vuelta al primer equipo.

Con los 'Reds', equipo al que llegó en 2021 procedente de la cantera del Celta de Vigo, Bajcetic ha jugado en total 21 partidos. EFE

