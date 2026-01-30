Real Madrid y PSG, por un lado del cuadro; Atlético e Inter, por el otro

Madrid, 30 ene (EFE).- El sorteo de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, aparte de los emparejamientos, inició los trazos de los dos lados del cuadro, con el Real Madrid y el París Saint Germain por un lado y con el Atlético de Madrid y el Inter por otro, con lo que el conjunto rojiblanco no podría cruzarse con el vigente campeón y con su eterno rival hasta una hipotética final, en el caso de ir superando todas las rondas.

El Real Madrid, que se enfrenta al Benfica, fue al lado izquierdo del cuadro, igual que el Juventus y el Galatasaray; el Mónaco y el París Saint Germain y el Borussia Dortmund y el Atalanta, los otros tres duelos que van por esa zona de las eliminatorias del torneo.

En cambio, el Atlético de Madrid, que se mide al Brujas en dieciseisavos de final, se fue al lado derecho, junto a otros tres enfrentamientos: Bodo/Glimt-Inter, Olympiacos-Bayer Leverkusen y Qarabag-Newcastle.

Los equipos de diferentes lados del cuadro no pueden enfrentarse hasta una hipotética final, siempre que vayan superando todas las rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales hasta el choque decisivo. EFE