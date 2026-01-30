Peligro de aludes "limitado" en Picos de Europa por nieve reciente y placas de viento

León, 30 ene (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa correspondiente a este fin de semana, en el que se establece un nivel de peligro "limitado" (2/5) fuera de pistas balizadas.

El parte advierte de la presencia de nieve reciente, placas de viento y capas débiles en el manto, factores que requieren extremar la precaución en las actividades de alta montaña.

Según el informe, la nieve es continua a partir de unos 1.400 metros, con espesores muy variables debido al viento.

Entre los 1.800 y 1.900 metros, el manto presenta entre 70 y 130 centímetros, mientras que a 2.100 metros puede alcanzar entre 100 y 200 centímetros, e incluso más en hoyas y ventisqueros.

El manto se compone de una capa superficial reciente —más seca en cotas altas— sobre estratos de distinta dureza, con costras de rehielo y capas de nieve facetada de baja cohesión, que podrían actuar como puntos de fractura.

Para este viernes, el BPA describe una situación marcada por nevada débil, acompañada de viento fuerte del oeste y suroeste. No se esperan grandes acumulaciones, pero sí la posibilidad de pequeñas coladas en laderas inclinadas no purgadas.

El viento favorecerá la formación de placas de viento en orientaciones norte y este, especialmente cerca de crestas y collados.

Además, algunas placas antiguas podrían apoyarse en capas débiles persistentes situadas a poca profundidad, susceptibles de romperse con cargas ligeras, como el paso de un esquiador, lo que podría desencadenar aludes de tamaño mediano, capaces de enterrar a una persona.

La previsión meteorológica del viernes apunta a cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones en forma de chubascos que ocasionalmente podrán ser de nieve granulada. La cota de nieve, situada inicialmente entre 1.200 y 1.400 metros, descenderá hasta los 700 metros al final del día.

Las temperaturas caerán de forma moderada y el viento soplará muy fuerte, con rachas que pueden ser huracanadas en cotas altas.

Para el sábado 31, el nivel de peligro se mantiene en 2/5, con un escenario similar: nieve reciente y placas de viento, sin grandes incrementos previstos por acumulación. Ya el domingo la cota de nieve subirá hasta unos 2.000 metros, lo que favorecerá un manto más húmedo. Este cambio puede generar pequeñas purgas de nieve húmeda, puntualmente de tamaño mediano. El viento continuará siendo protagonista.

El BPA insiste en que, aunque el nivel general sea limitado, la ausencia total de peligro nunca existe cuando hay nieve en montaña. Incluso aludes de tamaño 1 y 2 pueden causar daños graves.

La agencia recuerda que estos boletines se basan en observaciones y modelos meteorológicos disponibles en el momento de la emisión, por lo que las condiciones reales pueden variar y es imprescindible que los montañeros adecuen itinerarios, horarios y decisiones sobre el terreno.

El Boletín de Peligro de Aludes constituye una herramienta esencial para quienes planifican actividades invernales en los Picos de Europa, uno de los macizos más abruptos de la península y con zonas especialmente expuestas a la formación de placas de viento.

La Aemet y el Parque Nacional recomiendan revisar el BPA antes de cualquier salida y mantener una actitud prudente y flexible ante los cambios del tiempo y del estado del manto nivoso. EFE

