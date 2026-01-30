Montero pide al PP que no siga "el dictado de la ultraderecha" en materia de inmigración

Sevilla, 30 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este viernes al PP que no siga "el dictado de ultraderecha" en materia de inmigración y respalde la iniciativa del Gobierno de regularización con el objetivo de construir una sociedad más solidaria.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto de la Diputación de Sevilla, Montero ha llamado la atención sobre el que el PP haya anunciado que va a llevar a la UE este asunto "cuando votó a favor de la iniciativa legislativa popular que planteó la regularización".

"Si el Partido Popular prestara atención a sus propios planteamientos en vez de seguir el dictado de la ultraderecha, que es lo que está haciendo en materia, por ejemplo, de inmigración, sería menos incoherente, pero con una mano pidieron la regularización o votaron a favor y ahora dicen que la van a llevar a Bruselas", ha lamentado.

Ha abogado por una sociedad que "huya de esos mensajes xenófobos que, a veces de forma explícita y otras menos, nos están haciendo llegar, donde parece que el que es distinto, el que tiene otro color de raza, la persona que culturalmente ha nacido o procede de otros lugares, no tiene cabida en la sociedad española".

Según la vicepresidenta, lo que ha hecho el Gobierno es regularizar la situación de personas "que conviven con nosotros en el metro, conviven con nosotros en el autobús, en la puerta del mercado, en el colegio, en los lugares en donde se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos".

Para María Jesús Montero es "fundamental e importante" que estas personas contribuyan también al sostenimiento de los servicios públicos y así "tener el mejor sistema sanitario, el mejor sistema educativo o el mejor sistema de la dependencia".

Ha recordado que hoy se ha conocido el dato de que en 2025 España ha sido la economía avanzada que más ha crecido, algo que, a su juicio, pone de manifiesto que la política económica del Gobierno, junto con la labor de sindicatos y los empresarios, está siendo la correcta, con un paro que está por debajo del 10 por ciento.

"El Gobierno va a seguir trabajando hasta que ninguna persona que pueda estar en condiciones de trabajar tenga inconvenientes para poder hacerlo", ha subrayado la vicepresidenta primera del Gobierno, quien ha insistido en que hay sectores de la economía que necesitan mano de obra y una situación de regularización de estas personas para que puedan contribuir al sostenimiento y al crecimiento de España. EFE

