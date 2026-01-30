Luis Asué: "El Leganés es el lugar perfecto para seguir creciendo como jugador"

Leganés (Madrid), 30 ene (EFE).- El delantero ecuatoguineano Luis Asué, que este viernes fue presentado como nuevo jugador del Leganés, aseguró que, pese a contar con varias ofertas, se decantó definitivamente por la propuesta del equipo madrileño, ya que considera que es el "lugar perfecto" para seguir creciendo como jugador.

"Tenía alguna otra oferta, pero todo el mundo quiere jugar en el fútbol español y el proyecto que me presentaron me dejo claro que el Leganés era el lugar perfecto para seguir creciendo como jugador", señaló Asué.

En este sentido, el internacional ecuatoguineano, que llega cedido hasta final de temporada por el Shanghai Shenhua chino, aseguró que llega al Leganés dispuesto a aportar trabajo y ayudar a equipo al máximo.

"Sobre todo soy un jugador trabajador. La gente se centra mucho en los números pero yo creo que lo mas importante es aportar el equipo en todos los sentidos, por lo que mi idea es tratar de ayudar al equipo al máximo para lograr los objetivos que nos hemos marcado", indicó.

Una aportación que Asué, que antes del salto a China pasó por el fútbol portugués en las filas del Moreirense, espera que sea inmediata, ya que como recalcó se encuentra preparado para debutar este sábado ante el Burgos si así lo estima oportuno el entrenador Igor Oca.

"Me encuentro bien y si el míster así lo decide estoy preparado para poder ayudar en lo que sea", concluyó Luis Asué.EFE