Espana agencias

Luis Asué: "El Leganés es el lugar perfecto para seguir creciendo como jugador"

Guardar

Leganés (Madrid), 30 ene (EFE).- El delantero ecuatoguineano Luis Asué, que este viernes fue presentado como nuevo jugador del Leganés, aseguró que, pese a contar con varias ofertas, se decantó definitivamente por la propuesta del equipo madrileño, ya que considera que es el "lugar perfecto" para seguir creciendo como jugador.

"Tenía alguna otra oferta, pero todo el mundo quiere jugar en el fútbol español y el proyecto que me presentaron me dejo claro que el Leganés era el lugar perfecto para seguir creciendo como jugador", señaló Asué.

En este sentido, el internacional ecuatoguineano, que llega cedido hasta final de temporada por el Shanghai Shenhua chino, aseguró que llega al Leganés dispuesto a aportar trabajo y ayudar a equipo al máximo.

"Sobre todo soy un jugador trabajador. La gente se centra mucho en los números pero yo creo que lo mas importante es aportar el equipo en todos los sentidos, por lo que mi idea es tratar de ayudar al equipo al máximo para lograr los objetivos que nos hemos marcado", indicó.

Una aportación que Asué, que antes del salto a China pasó por el fútbol portugués en las filas del Moreirense, espera que sea inmediata, ya que como recalcó se encuentra preparado para debutar este sábado ante el Burgos si así lo estima oportuno el entrenador Igor Oca.

"Me encuentro bien y si el míster así lo decide estoy preparado para poder ayudar en lo que sea", concluyó Luis Asué.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pepe Martí desea imitar a Alonso y Sainz para ser la cara de la Fórmula E en España

Infobae

Bruselas expedienta a España por no simplificar requisitos de información de alimentos, ruido y derecho de pacientes

La Comisión Europea abre un proceso formal contra el país por omitir la adaptación de normas, advierte que el gobierno tiene dos meses para resolver discrepancias antes de que el caso pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Infobae

Cuba afrontará "grave crisis" en 6 u 8 semanas si no recibe más combustible, según experto

Infobae

Mañueco apela a la "unión" y pide al PSOE firmar la 'Carta más justa' por una financiación autonómica igualitaria

Mañueco apela a la "unión"

Queipo (PP) exige a ENCE que recapacite y retire el ERE en la planta de Navia porque "no es justo ni de recibo"

Queipo (PP) exige a ENCE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El electorado aragonés suspende a

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic