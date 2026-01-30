Espana agencias

Los Fireballs, el equipo ‘made in Spain’ de LIV Golf

Guardar

Carlos Pérez Gil

Madrid, 30 ene (EFE).-La quinta temporada de LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí, comienza la próxima semana en Riad y entre sus novedades, está la de que uno de sus trece equipos tendrá sabor plenamente español por primera vez desde que nació la competición en junio de 2022. El capitán, Sergio García, y los veinteañeros David Puig (24), Luis Masaveu (23) y Josele Ballester (22) son los cuatro componentes de los Fireballs (‘bolas de fuego’), la escuadra marca España de LIV.

“Para mí es un honor y un placer el poder tener un equipo completamente español. Era mi idea desde el principio y tenía la esperanza de poder conseguirlo en algún momento, aunque no ha sido fácil. Es un sueño hecho realidad”, asegura Sergio García acerca de la aspiración con la que se embarcó en la multimillonaria liga saudí.

En ella milita también el vasco Jon Rahm, la gran estrella del circuito, pero al ejercer de capitán de otro de los conjuntos, Legión XIII, no ha sido viable su unión con los Fireballs.

En el curso pasado, Sergio García estuvo cerca de hacer realidad el reto y tres de sus componentes fueron españoles, con el mexicano Abraham Ancer como cuarto miembro.

La marcha de Ancer a Torque, el equipo de los latinoamericanos que lidera el chileno Joaquín Niemann, allanó el camino para terminar de españolizar el bloque, cuya camiseta es roja y el logo, amarillo, acorde con los colores de la bandera del país.

Sergio García tentó al malagueño Ángel Ayora, una de las grandes promesas del golf español, para cubrir el hueco, pero ante su negativa, recurrió a Masaveu, que a mediados de 2025 formó parte de los Fireballs hasta que cedió el testigo a Ballester.

El objetivo ahora es generar más atracción por LIV entre los aficionados nacionales. “Esperemos que España se ponga detrás de nosotros, nos apoye y sintamos su aliento en cada torneo”, confía el golfista castellonense en un encuentro con medios.

Anhela además que el apoyo vaya más allá de los deportivo y que compañías españolas se animen a secundar el proyecto a través de patrocinios.

“Nos encantaría representar a España y a cualquier de sus empresas en todo el mundo”, añade el ganador del Masters de Augusta de 2017.

En agosto del pasado año, la firma madrileña Fever, dedicada a la gestión de venta de entradas, se alió con LIV y, al mismo tiempo, se convirtió en socio de los 'bolas de fuego' a cambio de poner su logotipo en las fundas de sus equipaciones.

Un primer paso, pero los Fireballs quieren más, por lo que en noviembre acordaron ir de la mano de la agencia JGolf, dirigida por Javier Gervás, para captar patrocinadores de más peso y organizar actividades promocionales.

Según Gervás, el hecho de que LIV organice torneos en países como Estados Unidos, Australia, Sudáfrica o Reino Unido, además de en España, en el campo de Valderrama (Cádiz), ofrece a las empresas una gran repercusión.

También ve aspectos favorables la reputación de Sergio García y el potencial que tienen sus tres compañeros.

No obstante, Gervás admite que el golf es un sector “difícil de vender” en España a efectos de patrocinio. “Somos muy de fútbol y no tanto de otros deportes. El golf está creciendo mucho, pero falta esa cultura”, reflexiona a EFE el directivo de JGolf.

Otra idea que ronda los Fireballs es rebautizarse con un nombre que potencie aún más su identidad ibérica. Entre las opciones que se barajan, está la denominación Real Club Toros.

“Es algo en lo que estamos trabajando, pero todavía no está hecho. Es una posibilidad que estamos mirando. A medida que vaya pasando el año, veremos dónde acabamos. Por ahora, seguimos con los Fireballs”, explica su capitán.

No sería algo nuevo en la liga saudí, puesto que hay varios equipos en los que todos sus componentes son de la misma nacionalidad, como los Majesticks (ingleses) o los Ripper (australianos).

La nómina de escuadras nacionales se ha ampliado este año con los coreanos del Korean Golf Club, hasta la pasada temporada los Iron Heads, o los sudafricanos del Southern Guards, que también estrenan denominación al dejar de llamarse Stinger. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Iniciados los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

Infobae

La CE actualiza las medidas contra la dermatosis bovina tras el foco en Girona

Infobae

El exCEO de Casino, condenado a 4 años de cárcel por corrupción y la empresa a una multa

Infobae

ArcelorMittal amplía su acuerdo minero con Liberia hasta 2050

Infobae

Dimite la alto cargo de Alicante relacionada con irregularidades en viviendas públicas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

ADIF empezó a sustituir las

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”