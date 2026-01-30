Espana agencias

Los depósitos de las familias superaron 1,09 billones a cierre de 2025, un nuevo récord

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El dinero depositado por los hogares españoles en las entidades financieras superó los 1,094 billones de euros al cierre de 2025, lo que supone un nuevo récord, después de que las familias aportaran unos 16.500 millones sólo en el mes de diciembre.

Según los datos provisionales publicados este viernes por el Banco de España, en el año 2025 las familias han depositado ahorros por valor de 51.200 millones de euros, ya que a cierre de 2024 los depósitos alcanzaban 1,043 billones de euros.

Esto supone que los depósitos aumentaron un 4,9 % en el conjunto del año.

Sólo en julio, septiembre y octubre de 2025 los depósitos experimentaron descensos respecto a los meses precedentes, para en noviembre, en que las familias españolas engordaron las cantidades depositadas en unos 10.000 millones de euros retomar la senda alcista y marcar un nuevo récord.

En el pasado reciente, la tendencia de los hogares había sido la de aumentar de forma sostenida los depósitos bancarios, a medida que empeoraba la crisis económica por la pandemia del coronavirus y los hogares optaban por una mayor prudencia en sus gastos.

Los depósitos de las familias vienen superando el billón de euros desde el año 2022, pese a que en el mes de agosto de ese año se produjo una inflexión, al retirarse depósitos por valor de unos 3.800 milllones.

El año 2025 es el cuarto consecutivo en el que superan el billón de euros, pues en 2023, en que se produjo un descenso respecto al año precedente, también quedaron por encima de esa cota.

En el caso de los depósitos de las empresas, a cierre de 2025 el volumen también se ha incrementado, hasta alcanzar los 365.800 millones de euros.

Respecto a noviembre, esta cifra supone un aumento del 3,71 %, unos 13.100 millones de euros.

En tasa interanual, es decir, respecto a diciembre de 2024, el alza es del 4,24 %, y en cifras absolutas, de unos 14.900 millones de euros. EFECOM

