Espana agencias

Las aerolíneas colombianas preparan su regreso pleno a Venezuela

Guardar

Bogotá, 30 ene (EFECOM).- Las aerolíneas colombianas preparan su regreso pleno a Venezuela una vez se reabran las conexiones aéreas a ese país, posibilidad que mencionó este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una conversación con la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

"Latam Airlines Colombia informa que ha manifestado formalmente al Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la operación de la ruta Bogotá-Caracas, esto con el objetivo de gestionar la restitución del permiso de operación en este país", dijo a EFE esa compañía.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a "extremar la precaución" al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

A raíz de esa decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe.

Sin embargo, Trump anunció ayer, después de una llamada telefónica con Rodríguez, que las conexiones aéreas con Venezuela se abrirían "muy pronto", y aseguró que había dado "instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto".

Sobre su decisión de volver a volar próximamente a Venezuela, Latam Colombia agregó que "responde al interés de retomar la conectividad directa" entre los dos países.

"Somos conscientes de la importancia de este puente aéreo para las familias y los negocios, por lo que trabajamos con el firme compromiso de brindar nuevamente una operación confiable, segura y con los más altos estándares de excelencia a nuestros pasajeros", agregó la aerolínea.

Avianca, por su parte, señaló que también quiere reanudar la operación a Venezuela pero aún no tiene fecha porque está "a la espera de las autorizaciones respectivas".

Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales operadas los martes, viernes y domingos.

"La operación de estas rutas entre Colombia y Venezuela se realiza en coordinación con las autoridades competentes de ambos países y hace parte de la estrategia de Wingo para fortalecer la conectividad aérea entre ambos mercados, facilitando los viajes por motivos familiares, turísticos y de negocios", manifestó Wingo en un comunicado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Absuelto el periodista acusado por Deschamps de difamación

Infobae

El PP exige a Morant que reclame en Madrid "los 50 millones que Sánchez está negando a 20.675 dependientes"

Infobae

Comienza este lunes en Burgos el juicio con jurado por la muerte del joven vallisoletano Sergio Delgado

Infobae

Hunosa quiere "aclarar" fallo judicial que anula conversión de central térmica a biomasa

Infobae

La muerte de una de las heridas eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif activa un plan urgente

Adif activa un plan urgente para recuperar la red ferroviaria de Cataluña: trabaja en 31 tramos de Rodalies

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Triplex de la ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 este domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 2 Triplex de la ONCE: los números ganadores de este 01 de febrero del 2026

Ganadores del Sorteo 4 de Super ONCE del domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 1 de Triplex de la ONCE: comprueba los resultados de HOY domingo 01 de febrero del 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic