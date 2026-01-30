Espana agencias

La UE presenta en Lisboa su Plan de Vivienda Asequible para atajar la crisis habitacional

Lisboa, 30 ene (EFE).- El Plan Europeo de Vivienda Asequible fue presentado este viernes en Lisboa, una de las ciudades con el problema habitacional más intensificado de la Unión Europea (UE), donde el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, defendió la necesidad de atajar la crisis que atraviesa la región.

"Vivimos una crisis habitacional en Europa, sin duda es el tema que más preocupa a los ciudadanos europeos, muchos de ellos enfrentan este problema, lo vemos en muchas ciudades", señaló en una rueda de prensa el responsable europeo, quien está de visita en la capital portuguesa hasta el próximo 2 de febrero.

Jorgensen consideró que esta iniciativa es una señal de lo serio que es el problema y la disposición que tienen las instituciones comunitarias de hacerle frente.

"Necesitamos ciudades donde la gente normal, con empleos normales, puedan vivir donde trabajan; para mí, para nosotros, tener una casa es un derecho", continuó el comisario europeo, y detalló que están trabajando en un fondo paneuropeo de inversiones que junte a inversores privados e instituciones públicas para impulsar la construcción de nuevas viviendas.

Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, que formó parte del grupo de asesores que creó el plan europeo, defendió que se trata de una iniciativa "crucial" para Europa y se diferencia de todas las medidas anteriores porque "no solo es un diagnóstico, sino que es un plan de acción e implementación".

"El aumento exponencial de los precios inmobiliarios, la reducida oferta pública y privada" son los factores detrás de la grave crisis de vivienda que atraviesa la capital portuguesa, consideró el alcalde, quien agradeció a la UE el impulso por crear políticas en esta materia.

Por otro lado, Moedas aprovechó para pedirle al comisario y a la UE una extensión o un nuevo Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), una iniciativa europea aprobada tras la pandemia para financiar la recuperación que culmina en junio de este año.

El primer Plan Europeo de Vivienda Asequible fue presentado a la Comisión Europea el pasado 16 de diciembre y contempla enfrentar la crisis de vivienda a través de un aumento de la oferta de vivienda, impulsar la inversión y las reformas y apoyar a las personas más afectadas por esta problemática.

Según un informe difundido por el Consejo Europeo el pasado mes de octubre, Lisboa es la ciudad de la Unión Europea (UE) donde más porcentaje del sueldo destinan sus habitantes a la vivienda, un 116 %, seguido de Barcelona y Madrid, ambas con un ratio del 74 %. EFE

