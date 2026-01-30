La prórroga para el cierre de la central de Almaraz es una "trampa", según Alianza Verde

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La prórroga de la vida útil de la central de Almaraz, que sus propietarias han solicitado al Gobierno hasta 2030, ha sido calificada este viernes por Alianza Verde como una "trampa".

El fundador de este partido ecologista y exdiputado de Podemos, Juantxo López, ha afirmado durante una jornada organizada por la formación morada sobre energía nuclear en el Congreso, que las eléctricas pretenden establecer un precio fijo para el kilowatio (kw) nuclear y acabar con la tasa de residuos.

"Es una trampa y un chantaje", ha subrayado López al respecto de las empresas propietarias de las centrales nucleares y su propuesta de alargar los plazos de cierre.

El activista lo ha relacionado con el calendario de cierres también para las centrales de Cofrentes y Asco I. Ha comentado que, en ese momento, serán tres las centrales pendientes de ser clausuradas, "lo que aprovecharán las eléctricas para decir que no se puede materializar y que hay que pasar por taquilla".

A finales del pasado octubre, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica una carta pidiendo ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027.

La diputada del Grupo Mixto por Podemos, Martina Valverde, ha dicho que "no es cierto" que la energía nuclear sea neutra en emisiones, al tiempo que ha advertido de que los residuos que genera "no desaparecen y no es segura para la salud", y ha hecho un llamamiento a "combatir los bulos del lobby" nuclear.

Uno de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Francisco Castejón, ha confirmado que antes del próximo 18 de febrero Almaraz debe remitirles la información que han solicitado para emitir su informe preceptivo y no vinculante sobre el calendario del cierre.

El CSN debe confeccionar y enviar su informe al Ministerio dos meses antes de la fecha tope, es decir, el próximo 1 de septiembre de este año, ha aclarado Castejón.

La directora general en Fundación Renovables, Raquel Paule, ha apuntado que España no tiene uranio, el elemento químico que usa la energía nuclear, y ha indicado que un 80 % de este elemento se compra a Rusia, Kazajistán y otros países del este.

"El cierre de Almaraz afectará a la implantación de nuevas renovables", ha dicho Paule, quien ha defendido el calendario de cierres al calificarlo como "coherente". EFECOM