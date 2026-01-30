Hines entra en las residencias de estudiantes de Madrid tras comprar una de 300 camas

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La firma de inversión y gestión inmobiliaria Hines ha adquirido una nueva residencia de estudiantes en Móstoles (Madrid), actualmente en fase de construcción, que contará con 300 camas.

La operación marca la entrada de la compañía en el segmento de residencias de estudiantes en Madrid, y refuerza su apuesta por el sector residencial en la península Ibérica.

Este nuevo activo se suma a los proyectos que Hines ya tiene en Barcelona, Valencia y Oporto, según ha apuntado en un comunicado.

La futura residencia de estudiantes de Madrid contará con más de 300 camas distribuidas en más de 300 habitaciones y tendrá una superficie construida aproximada de 12.000 metros cuadrados, ubicada junto a la Universidad Rey Juan Carlos y frente al hospital universitario homónimo, en Móstoles.

Hines ha destacado que esta adquisición representa un hito relevante, ya que marca su entrada en el mercado de residencias de estudiantes de Madrid, donde la demanda de soluciones residenciales de alta calidad continúa creciendo.

Además, han señalado su compromiso con el sector 'living' en España y Portugal y han indicado que el gestor del proyecto es Nero Quality Consulting.

Con esta operación, Hines amplía su cartera europea en residencias hasta cerca de 9.000 camas, con aproximadamente otras 4.000 previstas para su desarrollo en distintos puntos del continente.

En la península Ibérica, la compañía cuenta ya con más de 1.600 camas operativas y alrededor de 1.600 en desarrollo, con finalización prevista en 2028. EFECOM