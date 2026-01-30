Espana agencias

Hines entra en las residencias de estudiantes de Madrid tras comprar una de 300 camas

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La firma de inversión y gestión inmobiliaria Hines ha adquirido una nueva residencia de estudiantes en Móstoles (Madrid), actualmente en fase de construcción, que contará con 300 camas.

La operación marca la entrada de la compañía en el segmento de residencias de estudiantes en Madrid, y refuerza su apuesta por el sector residencial en la península Ibérica.

Este nuevo activo se suma a los proyectos que Hines ya tiene en Barcelona, Valencia y Oporto, según ha apuntado en un comunicado.

La futura residencia de estudiantes de Madrid contará con más de 300 camas distribuidas en más de 300 habitaciones y tendrá una superficie construida aproximada de 12.000 metros cuadrados, ubicada junto a la Universidad Rey Juan Carlos y frente al hospital universitario homónimo, en Móstoles.

Hines ha destacado que esta adquisición representa un hito relevante, ya que marca su entrada en el mercado de residencias de estudiantes de Madrid, donde la demanda de soluciones residenciales de alta calidad continúa creciendo.

Además, han señalado su compromiso con el sector 'living' en España y Portugal y han indicado que el gestor del proyecto es Nero Quality Consulting.

Con esta operación, Hines amplía su cartera europea en residencias hasta cerca de 9.000 camas, con aproximadamente otras 4.000 previstas para su desarrollo en distintos puntos del continente.

En la península Ibérica, la compañía cuenta ya con más de 1.600 camas operativas y alrededor de 1.600 en desarrollo, con finalización prevista en 2028. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno propondrá a las comunidades declarar la anguila "en peligro de extinción"

Infobae

El derbi vasco, un asunto global

Infobae

Rodalies vuelve a operar con retrasos de más de media hora en una red parcheada

Infobae

El Govern se verá con partidos y sociedad civil para pactar una "hoja de ruta" en Rodalies

Infobae

World2Meet se refuerza con la compra de Altura y un acuerdo con Hoteles Globales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos de Epstein detallan

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”