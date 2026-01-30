Hidalgo no descarta más fichajes ante las inminentes salidas de Rubén López y Bauchmann

A Coruña, 30 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, no descarta más refuerzos invernales -el portero Álvaro Ferllo (Sevilla) y el lateral Adrià Altimira (Villarreal) fueron los primeros- después de que la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano haya “encaminado” las salidas del centrocampista Rubén López y el portero Daniel Bauchmann.

“Las salidas de Rubén y Bachmann están encaminadas a falta de que se puedan encarrilar. En cuanto a entradas, no puedo asegurar nada al cien por cien, no puedo dar un porcentaje”, apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro contra la Cultural Leonesa.

El Dépor sigue trabajando en la llegada del mediocentro Riki Rodríguez, con el que ya ha alcanzado un acuerdo para la próxima temporada. No obstante, el Albacete, su actual club, se resiste a venderlo en este mercado invernal.

“Son situaciones que se van a ver de aquí al final de mercado, si se realizan o no. Nosotros tenemos situaciones abiertas de entradas y salidas”, respondió Hidalgo al ser cuestionado por el futbolista del Albacete.

El técnico deportivista, además, confirmó que el delantero camerunés del filial Bil Nsongo entrará en la convocatoria para el Reino de León ante la baja, por sanción, del neerlandés Zakaria Eddahchouri.

“Bil va a venir con nosotros. Zaka ha hecho un gran trabajo en los dos últimos partidos, dándonos muchísimo en la última línea de presión, pero en este partido no estará por esa sanción. A partir de ahí, elegiremos la mejor situación para mañana”, sentenció. EFE

