Espana agencias

Hidalgo no descarta más fichajes ante las inminentes salidas de Rubén López y Bauchmann

Guardar

A Coruña, 30 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, no descarta más refuerzos invernales -el portero Álvaro Ferllo (Sevilla) y el lateral Adrià Altimira (Villarreal) fueron los primeros- después de que la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano haya “encaminado” las salidas del centrocampista Rubén López y el portero Daniel Bauchmann.

“Las salidas de Rubén y Bachmann están encaminadas a falta de que se puedan encarrilar. En cuanto a entradas, no puedo asegurar nada al cien por cien, no puedo dar un porcentaje”, apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro contra la Cultural Leonesa.

El Dépor sigue trabajando en la llegada del mediocentro Riki Rodríguez, con el que ya ha alcanzado un acuerdo para la próxima temporada. No obstante, el Albacete, su actual club, se resiste a venderlo en este mercado invernal.

“Son situaciones que se van a ver de aquí al final de mercado, si se realizan o no. Nosotros tenemos situaciones abiertas de entradas y salidas”, respondió Hidalgo al ser cuestionado por el futbolista del Albacete.

El técnico deportivista, además, confirmó que el delantero camerunés del filial Bil Nsongo entrará en la convocatoria para el Reino de León ante la baja, por sanción, del neerlandés Zakaria Eddahchouri.

“Bil va a venir con nosotros. Zaka ha hecho un gran trabajo en los dos últimos partidos, dándonos muchísimo en la última línea de presión, pero en este partido no estará por esa sanción. A partir de ahí, elegiremos la mejor situación para mañana”, sentenció. EFE

dmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

David Notario se perderá lo que resta de temporada en el Rebi por una lesión en la rodilla

Infobae

Attaoui, en el quinteto de estrellas de 800 en los Millrose Games de Nueva York

Infobae

El Arsenal ata a la perla Max Dowman

Infobae

Almada: "Si ante el Girona repetimos los errores del Camp Nou sufriremos de igual forma"

Infobae

Žan Tabak debuta en el banquillo del MoraBanc recibiendo al Dreamland Gran Canaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

DEPORTES

Un Alcaraz lesionado se impone

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League