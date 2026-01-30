Futsi Navalcarnero defiende la corona en Adeje ante Roldán, Melilla y Burela

Redacción deportes, 30 ene (EFE).-La Supercopa de España de fútbol sala femenino celebra este fin de semana en Adeje (Tenerife) su XXIII edición, consolidada como una de las grandes citas del calendario nacional desde su creación en la temporada 2003/2004 y cuatro equipos de primer nivel lucharán por el primer título de la temporada: Futsi Atlético Navalcarnero, Reyco Burela FS, STV Roldán y Melilla CD Torreblanca.

Las semifinales se disputarán este sábado, con dos enfrentamientos de máxima expectación. A las 12:30, hora peninsular, STV Roldán y Futsi Atlético Navalcarnero reeditarán la final de Liga del pasado curso y, a las 14:30, Melilla CD Torreblanca y Reyco Burela FS se medirán por un puesto en la final.

El torneo se resolverá el domingo a las 13:00 horas, con la disputa de la gran final, también en Adeje.

El Futsi Atlético Navalcarnero, vigente campeón de Liga y Supercopa, llega como el club más laureado de la historia de la competición. El conjunto rojiblanco suma ocho títulos y cinco subcampeonatos, habiendo disputado trece finales. Las madrileñas buscarán revalidar el trofeo conquistado la pasada campaña en Móstoles, donde superaron en la final al Melilla CD Torreblanca.

Su rival, el STV Roldán, subcampeón de Liga y finalista de la Supercopa en la temporada 2018/2019, regresa al torneo tras un año de ausencia con la ambición de levantar su primer título de Supercopa, respaldado por un bloque sólido y competitivo que se mantiene en la zona alta de la clasificación liguera.

El Reyco Burela FS, campeón de la Copa de la Reina, es el segundo equipo con más Supercopas en su palmarés, con seis títulos, el último logrado en la temporada 2023/2024. El conjunto gallego afronta la cita como una oportunidad para reencontrarse con una competición en la que ha firmado algunas de las páginas más brillantes de su historia, incluyendo una racha de cinco títulos consecutivos.

Enfrente tendrá al Melilla CD Torreblanca, que aspira a levantar por primera vez la Supercopa de España femenina. Tras quedarse a las puertas del título en dos finales, el equipo melillense llega en un gran momento de forma, liderando la Primera FS Iberdrola y destacando como el conjunto más goleador y el menos goleado del campeonato. Después de conquistar la Copa de la Reina en 2024, quiere dar un nuevo paso al frente. EFE

