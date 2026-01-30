Espana agencias

Futsi Navalcarnero defiende la corona en Adeje ante Roldán, Melilla y Burela

Guardar

Redacción deportes, 30 ene (EFE).-La Supercopa de España de fútbol sala femenino celebra este fin de semana en Adeje (Tenerife) su XXIII edición, consolidada como una de las grandes citas del calendario nacional desde su creación en la temporada 2003/2004 y cuatro equipos de primer nivel lucharán por el primer título de la temporada: Futsi Atlético Navalcarnero, Reyco Burela FS, STV Roldán y Melilla CD Torreblanca.

Las semifinales se disputarán este sábado, con dos enfrentamientos de máxima expectación. A las 12:30, hora peninsular, STV Roldán y Futsi Atlético Navalcarnero reeditarán la final de Liga del pasado curso y, a las 14:30, Melilla CD Torreblanca y Reyco Burela FS se medirán por un puesto en la final.

El torneo se resolverá el domingo a las 13:00 horas, con la disputa de la gran final, también en Adeje.

El Futsi Atlético Navalcarnero, vigente campeón de Liga y Supercopa, llega como el club más laureado de la historia de la competición. El conjunto rojiblanco suma ocho títulos y cinco subcampeonatos, habiendo disputado trece finales. Las madrileñas buscarán revalidar el trofeo conquistado la pasada campaña en Móstoles, donde superaron en la final al Melilla CD Torreblanca.

Su rival, el STV Roldán, subcampeón de Liga y finalista de la Supercopa en la temporada 2018/2019, regresa al torneo tras un año de ausencia con la ambición de levantar su primer título de Supercopa, respaldado por un bloque sólido y competitivo que se mantiene en la zona alta de la clasificación liguera.

El Reyco Burela FS, campeón de la Copa de la Reina, es el segundo equipo con más Supercopas en su palmarés, con seis títulos, el último logrado en la temporada 2023/2024. El conjunto gallego afronta la cita como una oportunidad para reencontrarse con una competición en la que ha firmado algunas de las páginas más brillantes de su historia, incluyendo una racha de cinco títulos consecutivos.

Enfrente tendrá al Melilla CD Torreblanca, que aspira a levantar por primera vez la Supercopa de España femenina. Tras quedarse a las puertas del título en dos finales, el equipo melillense llega en un gran momento de forma, liderando la Primera FS Iberdrola y destacando como el conjunto más goleador y el menos goleado del campeonato. Después de conquistar la Copa de la Reina en 2024, quiere dar un nuevo paso al frente. EFE

jmd/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Caja Rural-Seguros RGA, invitado al Tour de Francia

Infobae

Pueyo (CHA) afirma las elecciones las convocaron Feijóo, Ayuso y el "Ayuso de secano, que está vendiendo Aragón"

Pueyo (CHA) afirma las elecciones

El 50 % de trabajadores del sector social sufre agresiones verbales y el 10 %, físicas

Infobae

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao

Infobae

El PSPV llevará a la Antifraude el "pelotazo" de las viviendas públicas en Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge la misa funeral por las 46 víctimas del accidente de Adamuz con la presencia de sus familiares

Albares felicita a Venezuela por la amnistía general a presos políticos y ofrece el apoyo de España para la transición

Junts quiere que Cataluña rescinda el contrato con Renfe y que asuma la gestión de Rodalies: “Debe marcharse”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

Esto es lo que pasa con Hacienda si vives gratis en una vivienda de tus padres

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “En 2026 no tienes que justificar los días de asuntos propios, es ilegal”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”