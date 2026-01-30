Ferrer-Dalmau se estrena como cartelista para anunciar la Semana Santa de Valladolid

Valladolid, 30 ene (EFE).- Augusto-Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, se ha estrenado como cartelista con una ilustración de la Virgen de las Angustias, tallada a finales del XVI por Juan de Juni, que ha convertido en icono y reclamo anunciador de la Semana Santa de Valladolid.

Han tenido que pasar varias décadas para que Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964), referente de las pintura histórico-militar y caracterizado por el naturalismo y realismo de sus composiciones, haya estrenado una nueva faceta que añadir a las acumuladas desde que a finales de los ochenta trabajó como diseñador textil.

"Soy un espectador de la Semana Santa de Valladolid, que también es mi ciudad, he intentado plasmar sus principales elementos, y esto es lo que ha salido", ha explicado este viernes durante la presentación del cartel, la imagen de la Virgen de las Angustias, talla titular de la cofradía del mismo nombre.

Detrás de la 'Virgen de los Cuchillos', conocida así popularmente en la ciudad, Ferrer-Dalmau ha perfilado parte de la fachada de la iglesia de San Pablo, en cuyo Colegio de San Gregorio se celebró hace 475 años (1550-1551) la denominada Controversia de Valladolid, "donde germinó el reconocimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana", ha glosado el alcalde, Jesús Julio Carnero.

El cartel dibuja en su faldón la otra imagen de la cofradía de las Angustias, un crucificado atribuido al imaginero Francisco del Rincón (principios del XVII) y que portan a hombros ocho hermanos penitentes con capirote.

El cartel, ha añadido el alcalde, contiene los cuatro "grandes elementos" de la Semana Santa de Valladolid: de forma explícita la trama urbana de la ciudad, los cofrades y la imaginería, y de manera insinuada "el público, los 'cofrades de acera' o ciudadanos".

"Los sueños a veces se cumplen", ha explicado por su parte Miguel Vegas, presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid, en relación con la prestigiosa firma y pincel de Ferrer-Dalmau para anunciar la Semana Santa 2026, del Viernes de Dolores (27 de marzo) al Domingo de Resurrección (5 de abril). EFE

