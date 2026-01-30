Espana agencias

Feijóo critica el apoyo del Gobierno a Caracas en el encuentro del PP europeo en Zagreb

Guardar

Zagreb, 30 ene (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado desde la reunión del PPE en Zagreb al Gobierno de cercanía con el régimen venezolano y ha prometido que, si llega al poder, España volverá a ser "un país fiable".

En declaraciones a los medios en la capital croata, el líder popular se ha mostrado "orgulloso" de que el PP español y europeo estén "liderando la defensa de la democracia en Venezuela".

Por iniciativa de Feijóo, la premio nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, ha intervenido este viernes por teleconferencia en la reunión informal de dirigentes conservadores europeos en Zagreb.

Según el presidente del PP, Machado tiene "la legitimidad electoral y moral" para liderar el futuro de Venezuela, al tiempo que ha confesado sentir "vergüenza" por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero. EFE

(vídeo) (foto)

(Más información en EFE Internacional)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Entidades taurinas, en contra de impedir la entrada a menores: que decidan las familias

Infobae

Peligro de aludes "limitado" en Picos de Europa por nieve reciente y placas de viento

Infobae

Dimite la concejal de Urbanismo de Alicante por la adjudicación de una vivienda pública

Infobae

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de Guardia Civil en Estepona (Málaga)

Infobae

El temporal afectada a 78 carreteras: 15 cortadas por nieve y 35 por inundaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”