Feijóo critica el apoyo del Gobierno a Caracas en el encuentro del PP europeo en Zagreb

Zagreb, 30 ene (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado desde la reunión del PPE en Zagreb al Gobierno de cercanía con el régimen venezolano y ha prometido que, si llega al poder, España volverá a ser "un país fiable".

En declaraciones a los medios en la capital croata, el líder popular se ha mostrado "orgulloso" de que el PP español y europeo estén "liderando la defensa de la democracia en Venezuela".

Por iniciativa de Feijóo, la premio nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, ha intervenido este viernes por teleconferencia en la reunión informal de dirigentes conservadores europeos en Zagreb.

Según el presidente del PP, Machado tiene "la legitimidad electoral y moral" para liderar el futuro de Venezuela, al tiempo que ha confesado sentir "vergüenza" por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero. EFE

