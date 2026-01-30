Espana agencias

El paro sube en Alemania cuatro décimas y supera 3 millones por primera vez desde 2014

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El número parados en Alemania aumentó en enero en cuatro décimas o 177.000 personas y alcanzó 3.085.000, lo que supone la cifra más elevada desde 2014 y una tasa de desempleo del 6,6 %, según las estadísticas publicadas este viernes la Agencia Federal de Empleo (BA), que atribuyó el alza al parón invernal.

La tasa de desempleo subió cuatro décimas con respecto al mes anterior y 0,2 puntos porcentuales o 92.000 personas en comparación con el mismo mes de 2025.

"Actualmente hay poca dinámica en el mercado laboral. A comienzos de año, el desempleo ha aumentado de forma notable por motivos estacionales, superando nuevamente la marca de los tres millones", declaró la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

Según estimaciones de la BA, 1.142.000 personas recibieron prestación por desempleo en enero, 117.000 más que hace un año.

El número de personas en edad laboral con derecho a prestación básica no contributiva una vez agotado el paro, el llamado 'Bürgergeld' fue de 3.826.000, lo que supone una reducción de 137.000 personas respecto a enero de 2025.

Así, el 7,0 % de las personas en edad laboral que viven en Alemania se consideran necesitadas de ayuda.

El subempleo, que incluye además del desempleo las medidas de política laboral y la incapacidad laboral de corta duración, descendió en enero en 4.000 personas tras el ajuste estacional respecto al mes anterior.

Con 3.705.000 personas registrados, se situó en 8.000 por debajo del nivel de hace un año.

A su vez, el número de trabajadores con jornada reducida subvencionada (Kurzarbeit) registrado en enero por motivos económicos por las empresas se situaba este mes en 28.00 personas.

Los datos más recientes sobre el uso efectivo están disponibles hasta noviembre de 2025, cuando 204.000 empleados recibieron prestaciones por trabajo de jornada reducida, 6.000 más que el mes anterior, pero 61.000 menos que en noviembre del año anterior.

Por otra parte, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, el número de personas ocupadas disminuyó ligeramente en diciembre de 2025 en 6.000, tras el ajuste estacional.

Con 46,04 millones de personas, la cifra es 74.000 inferior a la del año anterior.

El empleo sujeto a cotización a la seguridad social disminuyó ligeramente (5.000) entre octubre y noviembre de 2025 según estimaciones de la Agencia Federal de Empleo.

En comparación con el año anterior, con 35,21 millones de empleados, la cifra es 17.000 menor.

En noviembre de 2025, 7,63 millones de personas tenían un empleo marginal (mini-job), 30.000 menos que en el mismo mes del año anterior.

De ellas, 4,08 millones trabajaban exclusivamente en empleos marginales y 3,56 millones lo hacían como empleo secundario.

En enero, se registraron 598.000 ofertas de empleo en la Agencia Federal de Empleo, 34.000 menos que hace un año. EFECOM

