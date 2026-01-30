El oro cae un 6 %, cerca de los 5.000 dólares por onza, mientras la plata se hunde un 13 %

(Actualiza la EC5031 con datos de mercado)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El precio del oro cae con fuerza este viernes, más del 6 %, y pone en riesgo el nivel de los 5.000 dólares por onza, mientras que la plata se hunde un 13 %, hasta cotizar en el entorno de los 100 dólares.

De esta manera, ambos metales se alejan de los máximos históricos que alcanzaron en la víspera, y mientras el dólar se recupera, el mercado está a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie un nuevo mandatario de la Reserva Federal (Fed).

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 10.30 horas, el oro baja el 6,49 %, hasta los 5.030,75 dólares.

En la víspera, el oro marcó nuevos máximos, en los 5.595,47 dólares, después de que la Fed anunciara que mantenía los tipos de interés, y mientras aumentaban las tensiones geopolíticas respecto a Irán.

No obstante, la depreciación de algunas de las principales compañías tecnológicas en Wall Street y la recogida de beneficios llevó al oro a caer ayer con fuerza, al igual que en el caso de la plata.

Este viernes, la plata baja el 13,26 %, hasta los 100,5 dólares, con lo que también se aleja de los récords marcados en la víspera, en los 121,65 dólares. EFE