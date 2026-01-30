El Gobierno destinará 74 millones de euros a proyectos de reciclaje en energías renovables

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La propuesta de resolución provisional de la primera convocatoria RENOCICLA de ayudas al impulso de la economía circular de bienes de equipo para energías renovables destinará 74 millones de euros a 42 proyectos de reciclado, reutilización, ecodiseño e investigación industrial en el sector.

La financiación procederá del Plan de Recuperación y facilitará la gestión integral de la vida útil de los componentes de estas tecnologías, desde su fase de diseño hasta la de recuperación de materiales valiosos para su aprovechamiento en nuevos ciclos productivos, según un comunicado facilitado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

El programa RENOCICLA busca impulsar la renovación de equipos obsoletos, incorporar un porcentaje creciente de materias primas secundarias en los procesos de fabricación y recuperar materiales valiosos como el litio y el hidróxido de litio, entre otros, que han sido calificados por la Comisión Europea como críticos o estratégicos.

Miteco señala la "presencia mayoritaria" de proyectos de tratamiento de paneles y otros componentes de solar fotovoltaica, así como propuestas de reciclaje y gestión de baterías de litio y de ion-litio.

Otras propuestas beneficiadas incluyen instalaciones para la recuperación y segunda vida de palas de aerogenerador y otros elementos de parques eólicos, así como proyectos de investigación industrial sobre mejora de procedimientos de gestión y valorización de distintos materiales, bienes de equipo y componentes de las explotaciones renovables.

Castilla-La Mancha (con 9 proyectos seleccionados) y Andalucía (con 8) son las comunidades autónomas más beneficiadas, seguidas de País Vasco (7) y Cataluña (5).

El resto de proyectos se distribuyen en Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana (con 3 en cada una de ellas), Aragón (2) y Extremadura y Navarra (1 en cada una).

Por presupuestos, el dinero se distribuye de esta manera: más de 14 millones de euros para el País Vasco, casi 13,9 millones para Castilla-La Mancha y casi 12 millones para Andalucía y también para Castilla y León.

Cataluña recibirá más de 7 millones y medio de euros, Aragón cerca de 6,8 millones y Madrid casi 3,3 millones.

El resto del dinero se reparte entre la Comunidad Valenciana con más de 2 millones y medio de euros, Extremadura con 1 millón y Navarra con 900.000 euros.

El comunicado precisa que a partir de este momento se abre un período de alegaciones durante el cual las empresas podrán enviar la documentación que consideren pertinente para completar su expediente, por lo que la propuesta de resolución definitiva "podría incluir más beneficiarios". EFECOM