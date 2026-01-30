Espana agencias

El equipo de Robert Lewandowski lidera la clasificación de la Hexagon Cup de Madrid

Madrid, 30 ene (EFE).- El RL9 Pádel Team, equipo del jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski, se impuso este viernes en la clasificación de la Hexagon Cup con ocho puntos y le arrebató el liderato al equipo de Eva Longoria, el Eleven Eleven, que cayó hasta el tercer puesto con siete puntos.

La jornada arrancó con la victoria de Andrea Ustero y Ariana Sánchez, del RL9, sobre el Team Bella Puerto Rico, Beatriz González y Beatriz Caldera, por 6-3, 1-6 y 6-10.

A continuación, el equipo polaco cosechó una nueva victoria, esta vez gracias a su pareja masculina formada por el argentino Agustín Tapia y Jon Sanz, sobre la dúpla del X Pádel Team, Mike Yanguas y Javier Leal, por 6-4, 2-6 y 6-10.

De esta manera, Agustín Tapia, el número uno del mundo, consiguió su primera victoria en la competición, tras haber disputado ya dos ediciones.

El último partido de la jornada lo disputó el equipo de Andy Murray, el ADV, con la pareja femenina formada por la argentina Delfi Brea y la española Martina Calvo, quienes se llevaron la victoria por 7-6 y 6-1 sobre Paula Josemaría y Alejandra Alonso, del Eleven Eleven.

En la categoría Arena, debutaron los chicos de la Rafa Nadal Academy Enzo Jensen y Ramiro Valenzuela y enfrente la dupla del equipo francés, el X Pádel Team, David Gala y el italiano Flavio Abbate, que consiguieron vencer a los primeros por 6-4 y 6-3.

El último encuentro de la mañana se lo llevaron José Jiménez y Manuel Castaño, del ADV, que consiguieron cerrat el último set por 6-4 y 6-2 sobre Pol Hernández y Mariano González, el equipo de la competición, el Hexagon Team.

La Caja Mágica de Madrid es escenario, desde este miércoles y hasta el 1 de febrero, de la tercera edición de la Hexagon Cup, una competición por equipos que sirve de antesala de la temporada del circuito de Premier Padel, el más importante de este deporte, que comenzará el 9 de febrero y que reúne a los mejores jugadores del mundo tanto en categoría masculina como femenina.

La particularidad del evento es que los equipos son propiedad de celebridades y deportistas de renombre, como los extenistas Rafa Nadal y Andy Murray, el exfutbolista argentino 'Kun' Agüero, el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, el piloto francés de automovilismo Pierre Gasly o la actriz estadounidense Eva Longoria.

El torneo de exhibición, aunque con carácter oficial, tiene como novedad que pasa a estar avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), aunque no otorga puntos para el ránking mundial. EFE

EFE

