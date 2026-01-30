Espana agencias

El descenso de Crans Montana se cancela debido a la mala meteorología y la caída de Vonn

Guardar

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El descenso de la Copa del Mundo femenina de Crans-Montana (Suiza) se canceló debido a la mala visibilidad y las condiciones meteorológicas, tras una decisión adoptada por el árbitro de la FIS al caerse varias de las esquiadoras, entre ellas la estadounidense Lindsey Vonn.

De las seis esquiadoras que compitieron en las primeras bajadas no pudieron terminar por caídas Lindsey Vonn, que se cayó y se retiró aquejada de la rodilla izquierda; la austríaca Nina Ortlieb y la noruega Marte Monsen.

La mala visibilidad, empeorando por momento, y sobre todo la irregularidad de la nieve, demasiado blanda en algunos tramos de la pista, propició la cancelación.

La cancelación no fue bien vista por todas las esquiadoras, ya que algunas protestaron al no poder competir, todo lo contrario que otras muchas, que celebraron la suspensión de la prueba.

El super gigante está previsto para mañana a las 11:00 horas, pero la FIS ya ha anunciado que evaluará si cancelarlo si las condiciones no mejoran y buscarán la forma de reprogramar el descenso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Caja Rural-Seguros RGA, invitado al Tour de Francia

Infobae

Pueyo (CHA) afirma las elecciones las convocaron Feijóo, Ayuso y el "Ayuso de secano, que está vendiendo Aragón"

Pueyo (CHA) afirma las elecciones

El 50 % de trabajadores del sector social sufre agresiones verbales y el 10 %, físicas

Infobae

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao

Infobae

El PSPV llevará a la Antifraude el "pelotazo" de las viviendas públicas en Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge la misa funeral por las 46 víctimas del accidente de Adamuz con la presencia de sus familiares

Albares felicita a Venezuela por la amnistía general a presos políticos y ofrece el apoyo de España para la transición

Junts quiere que Cataluña rescinda el contrato con Renfe y que asuma la gestión de Rodalies: “Debe marcharse”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

Esto es lo que pasa con Hacienda si vives gratis en una vivienda de tus padres

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “En 2026 no tienes que justificar los días de asuntos propios, es ilegal”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”