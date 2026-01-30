El Breogán, a por la victoria de la tranquilidad en la pista del colista Granada

Lugo, 30 ene (EFE).- El Río Breogán visita este sábado al colista Coviran Granada con la intención de sumar una nueva victoria que le permita mantener su cómoda renta sobre el San Pablo Burgos, el equipo que cierra la zona de descenso.

Pese a que su próximo rival solo ha ganado un partido durante toda la primera vuelta, Luis Casimiro alertó a sus jugadores del riesgo de confiarse ante un equipo que viene de poner en apuros a Unicaja y Bilbao Basket.

El choque, además, será especial para el entrenador ciudadrealeño, que alcanzará la insigne cifra de los 800 encuentros dirigidos en ACB en el Palacio de Deportes de Granada. Un hito del que solo pueden presumir Aíto García Reneses (1.111) y Pedro Martínez (1.077).

El Breogán deberá prestar atención al escolta dominicano Jassel Pérez, uno de los refuerzos invernales del conjunto nazarí, y al ala-pívot croata Luka Bozic, el jugador más valorado de la Liga en la primera vuelta con 21 créditos de valoración.

Este encuentro, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la liga Endesa, comenzará a las 18.00 horas y será dirigido por los colegiados Antonio Conde, Alberto Baena y Guillermo Ríos. EFE

