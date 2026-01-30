Dimite la concejal de Urbanismo de Alicante por la adjudicación de una vivienda pública

Alicante, 30 ene (EFE).- La concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado este viernes su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión.

Gómez, que actualmente está de baja por maternidad, ha informado de que en los próximos días presentará oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas en La Condomina, en la Playa de San Juan, "antes de entrar en política", según un comunicado del ayuntamiento.

La hasta ahora concejala de Urbanismo ha señalado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso "sin interferencias de ningún tipo", después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida y dado que está de baja por maternidad. EFE