Cuba afrontará "grave crisis" en 6 u 8 semanas si no recibe más combustible, según experto

La Habana, 30 ene (EFECOM).- Cuba va a afrontar una "grave crisis" en un plazo de seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, según ha dicho este viernes a EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es "muy difícil de cuantificar" el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que su Gobierno impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba.

Cuba tan sólo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con la producción nacional de crudo, 40.000 barriles diario de petróleo de un total de en torno a 110.000. EFECOM

