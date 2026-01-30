Costco lanza en España y Francia su servicio de venta en línea con entrega en el día

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La multinacional estadounidense Costco Wholesale ha lanzado en España y Francia su servicios de venta por internet con entrega el mismo día gracias a la tecnología Storefront Pro de Instacart.

Los socios de Costco podrán hacer esas compras en la web de la compañía y recibir el mismo día entregas de alimentación, productos básicos del hogar y otros artículos esenciales si se encuentran en ubicaciones seleccionadas: Bilbao, Madrid, Sevilla y Zaragoza en España y el área metropolitana de París y Mulhouse en Francia, según un comunicado de la empresa.

Los precios serán los mismos que en la tienda, pero con una tarifa de servicio fija por pedido.

El vicepresidente ejecutivo de la división internacional de Costco Wholesale, Pierre Riel, ha asegurado que el servicio de pedidos y entregas en línea brinda a los clientes "una mayor flexibilidad" en la forma en que compran los productos de Costco y "complementa los servicios que ya ofrecemos".

"Es otro paso para hacer que Costco sea más accesible, mientras seguimos ofreciendo el valor, la calidad y el servicio que nuestros socios esperan", ha remarcado.

El director ejecutivo de Instacart, Chris Rogers, ha indicado que Costco ha sido un partner de "confianza durante muchos años" en América del Norte.

Para Rogers, "impulsar el programa de venta "online" de Costco en España y Francia es una prueba de la solidez y capacidad de nuestra avanzada tecnología de comercio electrónico empresarial". EFECOM