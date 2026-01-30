Espana agencias

Carmen Pano se reafirma en que llevó 90.000 euros a Ferraz a pesar de desmentirlo Aldama

Madrid, 30 ene (EFE).- La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado este viernes en que llevó un total de 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz en dos entregas de 45.000 por indicación del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, en contra de lo que este declaró ayer.

Pano ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional a prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz junto a su hija Leonor, ambas imputadas en la causa en la que se investiga un fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio de Aldama, y que es el principal investigado en esta causa.

El jueves fue el turno de Aldama, quien afirmó que Carmen Pano le daba a él el dinero por su intermediación para obtener una licencia de hidrocarburos y que le entregó 40.000 o 50.000 euros para dárselos al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Kodo García.

Negó además que las gestiones realizadas fueran para obtener la licencia de operadora de hidrocarburos para la empresa Villafuel, sino que eran para la sociedad de la que era titular la hija de Pano, Have Got Time.

La empresaria ha desmentido también en este punto a Aldama y ha asegurado que los trámites fueron para Villafuel porque Have Got Time no se constituyó hasta 2021 y las gestiones para obtener la licencia en hidrocarburos comenzaron en 2020. De hecho, la breve declaración que ha prestado Leonor Pano ha sido para desvincularse de toda esta trama, han informado a EFE fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Una de las revelaciones que hizo ayer Aldama fue que la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la petrolera venezolana PDVSA con documentación vinculada a una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, que actualmente preside Pedro Sánchez.

Al ser preguntada si conocía la existencia de ese famoso sobre, Pano se ha limitado a responder: "Aldama me comentó que tenía un sobre, que bueno..."

Durante su comparecencia, en la que ha respondido a todas las partes menos a las defensas de los demás acusados, Pano ha sido también ampliamente preguntada sobre las dos entregas de dinero que hizo en la sede del PSOE, que, según ya ha explicado en dos ocasiones al ser interrogada al respecto en el caso Koldo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, lo hizo porque Aldama se lo pidió como un favor.

Ese dinero provenía, según su versión, de pagos que le hacía Claudio Rivas a Aldama por sus gestiones a favor de Villafuel a través de Koldo García, y que tras negarse en alguna ocasión, "de rebote" le tocó a ella llevarlo al PSOE porque el comisionista del caso Koldo no tenía en esas dos ocasiones a nadie que lo pudiera llevar.

Una de las acusaciones, le ha llegado incluso a preguntar si recordaba la marca de la bolsa en la que llevó ese dinero en efectivo, a lo que ha respondido que no recuerda si era de Zara o de El Corte Inglés.

Durante el interrogatorio, la empresaria también ha aludido a la reunión del 28 de diciembre de 2020 que mantuvo junto al Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto; el exasesor ministerial Koldo García, dos técnicos relacionados con la empresa Villafuel y Claudio Rivas.

En su comparecencia en el Supremo el año pasado, Bidart manifestó que se trató de una reunión protocolaria de la que no recuerda si informó a la ministra, y aseguró que él no tenía competencia para dar una licencia de operador de hidrocarburos a la citada empresa.

Este viernes, según las fuentes, Carmen Pano ha explicado que en esa reunión, Bidart, que ha sido citado por Pedraz para el próximo miércoles después de no poder acudir esta semana debido a la nevada en Madrid, indicó que se mandase a Koldo toda la documentación relacionada con Villafuel y que después éste se la remitiese a él.

Pano ha dicho que ella recibió la documentación relativa a la empresa en febrero de 2021 y que se la envió a Aldama, quien a su vez se la dio a Koldo, si bien ha dicho desconocer con qué objeto. EFE

