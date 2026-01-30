Espana agencias

Carles Manso: El Castellón tiene unas estadísticas "brutales" con Pablo Hernández

Andorra La Vella, 30 ene (EFE).- Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico del FC Andorra, liderado por Gerard Piqué, elogió a Pablo Hernández, entrenador del Castellón, rival del domingo (18.30 horas) en Castalia, y subrayó que con él "el Castellón tiene unas estadísticas brutales".

El técnico egarense espera un Castellón más ambicioso que otros rivales que han tenido estas últimas jornadas. "Creemos que el Castellón vendrá con una predisposición más ofensiva y no nos encontraremos un bloque bajo, y eso nos dificulta hacer nuestro juego. Sabemos de la dificultad que tendrá jugar en Castalia".

Al FC Andorra le falta gol y han llegado en este mercado de invierno dos refuerzos, Yeray Cabanzón y Marc Cardona, este último podrá debutar en Castellón. "Estamos incidiendo en la falta de gol que tenemos. A veces nos falta más atacar el segundo palo o la misma área. Hemos hecho trabajos específicos y espero que seamos más contudentes para dar continuidad al juego que estamos teniendo".

El Castellón es un rival que ocupa la segunda posición y es uno de los mejores equipos de LaLiga Hypermotion. "El Castellón no es un rival de nuestra liga y es una evidencia. Eso sí, afrontamos el partido como una oportunidad. Creemos que venimos de hacer las cosas muy bien. Probablemente merecemos más puntos de los que llevamos. No nos tenemos que poner límites".

El debut de Edgar González como defensa central provoca dudas en el FC Andorra, ya que Sergio Molina podría volver a jugar en el medio del campo después de cumplir su partido de sanción por acumulación de amarillas. "Aún no sabemos que haremos con Sergio Molina y si volverá al medio del campo. Hemos analizado al rival y creemos que tenemos que atacar de manera más pausada y con ese control para que ellos no transiten tan bien como lo hacen".

"Tienen jugadores muy verticales arriba y el tema de Sergio es una posibilidad, que vuelva al medio del campo después del debut de Edgar. Acabaremos de definir quiénes son los mejores jugadores para que nos den un mayor control y a ver cómo les podemos hacer daño", sentenció Carles Manso. EFE

