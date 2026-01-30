Bodegas Riojanas pacta un ERTE de cuatro meses mientras negocia la entrada de un inversor

(Actualiza la ec5572 con más datos)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Bodegas Riojanas, con sede en el municipio riojano de Cenicero, ha pactado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), de cuatro meses de duración, mientras que formaliza "la entrada de un inversor" en el capital de la compañía, según han apuntado a EFE fuentes de CCOO.

La bodega ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el ERTE se efectuará a partir de febrero y su solicitud ha contado con la "aprobación de los sindicatos".

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO en La Rioja, Miguel Ángel Rello, ha explicado que durante el proceso de negociación de las condiciones del ERTE, en las que también ha participado UGT, la empresa se ha mostrado en todo momento "flexible" para ocasionar el "mínimo daño" a los trabajadores.

La presentación del ERTE es por "causas económicas", ya que se ha demorado la entrada de un inversor con el que ya había conversaciones en diciembre y, a la vez y "de forma puntual", se ha producido una "falta de liquidez para pagar las nóminas", ha detallado.

Rello ha explicado que los recortes de jornada, -en algunos casos se trabajará menos horas y de lunes a jueves- se producirán entre febrero y mayo, periodo en el que la bodega tiene menos necesidad de personal que en otras épocas del año.

El ERTE pactado afectará en mayor o menor medida a la jornada de los 69 trabajadores que tiene en plantilla -de ellos dos en su delegación comercial de Madrid y tres en la de Barcelona-, con reducciones de la jornada laboral semanal del 52 % de media, que no afectará, por ejemplo, al departamento financiero.

Bodegas Riojanas, según notificó a la CNMV a finales de septiembre, perdió 129.000 euros en el primer semestre de 2025 frente a los mil euros de ganancias obtenidos el mismo periodo de 2024; en todo el pasado ejercicio sus pérdidas se elevaron a 1,9 millones.

Su cifra de negocio en el primer semestre de este ejercicio se situó en 5,08 millones, un 10 % por debajo de la del mismo período del año anterior, y su resultado de explotación disminuyó un 33 %, hasta los 441.000 euros.

En diciembre de 2024 la compañía anunció la refinanciación de 26,54 millones de deuda a través de un plan de reestructuración al que se adhirió el 99 % de los acreedores bancarios. EFECOM