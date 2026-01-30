Espana agencias

Arranca el paro en Sabic con el 90 % de seguimiento y reunión en Holanda 6 de febrero

Cartagena (Murcia), 30 ene (EFECOM).- Los trabajadores de la planta de Sabic de Cartagena han iniciado este viernes un paro de producción de 48 horas con un seguimiento del 90 % de la plantilla no incluida en los servicios mínimos, y con el compromiso de viajar a Holanda el próximo 6 de febrero para reunirse con la dirección de la multinacional.

Esta acción se enmarca en el calendario de protestas acordado días atrás para solicitar información a Sabic sobre su venta al fondo alemán Mutares, que la plantilla entiende podría suponer el cierre de la planta de Lexan 1 y el despido de unos 300 trabajadores, además de afectar a miles de empleos de la industria auxiliar.

El presidente del comité de empresa de Sabic, Pascual Sánchez, en declaraciones a EFE, ha indicado este viernes que el paro, que se prolongará durante 48 horas, ha comenzado a las 5:00 horas y comprenderá a los turnos de mañana, tarde y noche.

Sánchez ha mostrado su satisfacción por el seguimiento del paro, pese a los elevados servicios mínimos estipulados por tratarse de una empresa química. La misma acción se repetirá la próxima semana, los días 6 y 7 de febrero.

Asimismo, ha subrayado que el calendario de movilizaciones, que incluye una manifestación en Cartagena el 3 de febrero, se mantendrá pese al viaje a Holanda, como medida de presión para que Sabic no cierre la planta o, si no fuera posible, se haga cargo de un plan social que evite que los trabajadores queden “condenados a no volver a trabajar” por ser mayores de 55 años.

Respecto a la reunión mantenida ayer en Madrid entre directivos de Sabic y el ministro de Industria, Jordi Hereu, el presidente del comité de empresa ha explicado que “parece que ha ido bien”, según le ha comunicado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, también presente en la reunión, junto al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

“Sabic quiere que sea Mutares quien se haga cargo de los trabajadores, pero la consejera nos ha dicho que los Gobiernos nacional y regional presionan para que sea Sabic”, ha apuntado Sánchez, para quien la unión entre ambas Administraciones “es muy positiva”.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha señalado que en la reunión de ayer en Madrid “se ha constituido una mesa para hacer un seguimiento exhaustivo de la situación y se ha emplazado a nuevas conversaciones”, con el objetivo de mantener un “diálogo abierto” con la empresa. EFECOM

