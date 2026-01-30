Espana agencias

Anaitasuna renueva a una pieza fundamental como Julen Elustondo

Pamplona, 30 ene (EFE).- Anaitasuna ha renovado a Julen Elustondo hasta el año 2027, ejecutando la opción de prórroga unilateral contemplada en su anterior vinculación para que el central de 29 años siga liderando al cuadro navarro.

Julen Elustondo Martín (14 de mayo de 1996, Pamplona) continuará su trayectoria en el club de su vida, al que llegó con diez años. Tras destacar en todas sus categorías formativas, debutó con Anaitasuna B en 2014.

En el filial verde disputó cuatro fases de ascenso a División de Honor Plata. Su rendimiento le valió el debut en la élite, el 9 de diciembre de 2017 en el Palau Blaugrana ante el Barça.

En la temporada 2018/19, Elustondo continuó su formación en calidad de cedido en Villa de Aranda, donde estuvo cuatro campañas. A sus 29 años, el central acumula 207 partidos en la Liga Asobal y es uno de los pilares del equipo dirigido por Nacho Moyano. EFE

