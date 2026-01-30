Espana agencias

Alessio Lisci: “Alcanzar tres victorias seguidas nos daría un plus muy grande”

Pamplona, 30 ene (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado que alcanzar la tercera victoria seguida a costa del Villarreal daría al equipo “un plus muy grande” para ir metiendo uno o dos puntos más al descenso.

Alessio Lisci también ha alzado la voz para pedir protección para Aimar Oroz, haciendo referencia al trato "muy duro" por parte de los rivales que el canterano está recibiendo en los últimos partidos.

“Una cosa es cortar el juego, otra cosa es atropellar”, ha afirmado Lisci, quien considera que las últimas faltas graves sobre el jugador no han sido por acciones de conducción. “No digo que esté hecho adrede, no sé si es casualidad o no, pero ha recibido tres entradas muy, muy, muy duras”, ha lamentado.

El entrenador ha extendido su queja a la necesidad de proteger el talento en general en el fútbol español. “Tenemos que proteger un poco más el talento en general, no solo de los clubes grandes”, ha señalado, recordando que Aimar es un jugador con un techo desconocido que puede ser muy importante “ya no solo por Osasuna, sino por España”.

Lisci, en este sentido, ha insistido en que una falta dura en el minuto uno debe ser sancionada con amarilla, igual que en el minuto 60.

La participación de Aimar Oroz en el partido de este fin de semana contra el Villarreal es una incógnita. Lisci ha explicado que a principios de semana parecía “muy difícil que llegara”, pero ha incidido en que su evolución ha sido positiva.

“Ahora hay que ver, cuando se enfríe, cómo reacciona, y, a partir de ahí, pues ver si está para jugar de principio”, ha comentado sobre un jugador que no ha entrenado durante la presente semana con sus compañeros.

Preguntado por los posibles sustitutos, el técnico ha enumerado varias opciones. “Puede entrar Moi, puede entrar Becker, Raúl Moro, todos. Abel Bretones también, que ya jugó de extremo, o podemos jugar con dos delanteros”, ha detallado. Jugadores como Iker Muñoz, Rubén García o el propio Becker, que aún no lo ha hecho, también podrían ocupar la posición de mediapunta.

El equipo llega al encuentro en un buen momento tras dos victorias consecutivas, pero Lisci ha advertido de la enorme dificultad del rival. “Nos enfrentamos a un rival que ha perdido solo contra equipos que juegan en Europa este año y esto marca el nivel que tiene esa plantilla”, ha subrayado. El técnico ha elogiado al Villarreal como un “muy buen equipo, muy bien entrenado” por Marcelino García Toral.

Para Lisci, una de las claves será gestionar los momentos de dominio del rival y, sobre todo, controlar las transiciones. Ha destacado la peligrosidad de su 4-4-2 y su capacidad para correr al espacio.

“Cuando pierdes el balón, siempre tienen a los dos delanteros y los dos extremos para correr. Ahí tenemos que ser muy inteligentes”, ha analizado. Por ello, considera que un partido roto de ida y vuelta no favorecería a Osasuna.

El técnico también se ha mostrado satisfecho con el estado anímico del equipo y el rendimiento de sus jugadores. Ha destacado la evolución de Ante Budimir, de quien ha dicho que “ha evolucionado muchísimo desde pretemporada” y ha expresado su deseo de que el último gol le dé “un plus aún más de confianza”.

Finalmente, ha tenido palabras para Iker Muñoz, cuyo rendimiento en Vallecas no le genera dudas. “A mí, Iker Muñoz me genera dudas todos los días entrenando, que es donde me tiene que generar dudas”, ha bromeado, elogiando la mentalidad del canterano y su capacidad para ponerle las cosas difíciles cada semana. EFE

