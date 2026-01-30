Alemany: “El Brujas es muy joven, con mucho talento, juegan bien y también dejan jugar”

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, destacó este viernes que el Brujas, su rival en los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, es un equipo “muy joven, con mucho talento, que juega bien", pero subrayó que "también dejan jugar", algo que "es bueno para el espectáculo”.

“Son partidos y un equipo complicados, por supuesto”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’ después del sorteo celebrado en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza).

“Ellos están ahí siempre arriba en sus competiciones locales y, por tanto, máxima concentración, máximo respeto y también sabemos lo que esta competición es para todo el mundo y también para nosotros”, continuó Alemany, que apuntó que su equipo tendrá que dar la “mejor versión para seguir" adelante en el torneo.

La otra opción era el Galatasaray. “Es difícil de aventurar quién va a ser más o menos sencillo en este tipo de competición. Hoy el fútbol está globalizado y no puedes presumir de nada porque sean tradicionalmente más o menos competitivos, tanto los clubes o los países. Todo está muy igualado. Sí vemos algo positivo, complicados los dos, que es el viaje, que va a ser un poquito menos duro que el de Estambul”, expuso.

Para él, más allá de la derrota del pasado miércoles en la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt, su equipo está en “un buen momento en general”.

“Tenemos una racha de los últimos diez partidos muy buena. Es verdad que el último partido, que es lo que nos quedamos siempre, no salió nada y, por tanto, se dice que no estás en buen momento, pero creo que hay que ir un poquito más que este último partido”, argumentó.

“Creo que el equipo está bien, viene un tramo importante en la competición y tenemos muchas cosas que hacer en las tres competiciones que estamos vivos: en cuartos de Copa (contra el Betis), en la Champions con la intención de llegar muy lejos y en LaLiga para acercarnos ahí arriba”, afirmó. EFE