Aditya, responsable de Riesgos del Santander, será el consejero delegado de Santander UK

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El responsable global de Riesgos del grupo Santander, Mahesh Aditya, ha sido nombrado consejero delegado de Santander UK, la filial británica del banco, cargo que asumirá el próximo 1 de marzo y en el que sustituirá a Mike Regner, que decidió dejar el cargo en octubre de 2025.

Según ha informado el banco este viernes, Aditya, desde su nueva responsabilidad, supervisará la integración de TSB -el banco británico adquirido por el Santander al Banco Sabadell por hasta 2.900 millones de libras (unos 3.400 millones de euros), según anunció en julio- una vez se complete la operación.

Pedro Castro e Almeida, actual consejero delegado de Santander Portugal, sustituirá a Mahesh Aditya como responsable global de Riesgos e Isabel Guerreiro le sucederá en Portugal.

Aditya, que recientemente entró en el consejo de administración de Santander UK, se incorporó al grupo Santander en 2017 y ha ocupado varios puestos ejecutivos, entre otros el de responsable global de Riesgos y el de consejero delegado de Santander Consumer USA.

Pedro Castro e Almeida se unió al grupo en 1993 y ha sido el consejero delegado de Santander Portugal desde 2019, además de desempeñar el puesto de responsable regional para Europa entre 2023 y 2025.

Su sucesora, Isabel Guerreiro, es ingeniera y ha ocupado diversos puestos de alta dirección, entre ellos el de consejera ejecutiva de Santander Portugal y responsable de Digital para Europa. EFECOM

