El Senado interroga este martes a Pilar Bernabé por su gestión de la dana

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, expresó públicamente su disposición a aclarar en el Senado tanto sus actuaciones como las de su departamento durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 y los días siguientes. Durante intervenciones ante periodistas, Bernabé adelantó que describiría cómo decidió suspender su agenda y convocó, a primera hora de la mañana, a todas las agencias para garantizar su preparación y disponibilidad ante posibles requerimientos de la Generalitat Valenciana durante la emergencia, según consignó Europa Press. La comparecencia de Bernabé, la primera de un responsable político en la comisión del Senado creada para investigar la gestión política de la dana —fenómeno que causó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia—, tendrá lugar este martes.

Según informó Europa Press, la citación de Bernabé ante la comisión se produjo a instancias del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta. El interrogatorio ante los senadores iniciará a las 11:00 horas, de acuerdo al orden del día del Senado. Desde que empezaron los trabajos de la comisión especial sobre la gestión de la catástrofe, el foco se había dirigido a perfiles técnicos y policiales; hasta ahora no se había llamado a comparecer a ningún representante político. El último en acudir a declarar ante la comisión fue Carlos Gajero, jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, quien subrayó que la coordinación institucional vivió deficiencias y podría haberse modificado para mejorar la gestión de la crisis, tal como publicó Europa Press.

La jornada de comparecencias en el Senado había sufrido previamente un aplazamiento. Según informó Europa Press, el interrogatorio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, originalmente programado para el martes 20 de enero, fue suspendido por la declaración de luto oficial tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ocurrido el domingo 18, que resultó en el fallecimiento de 45 personas. Tras la sesión con Bernabé, la comisión del Senado celebrará una reunión de su Mesa para concretar la fecha y la hora en que Polo será finalmente citado a declarar.

Durante sus declaraciones ante los medios, Bernabé enfatizó que explicará en el Senado “todo lo que hizo durante la dana y sobre todo lo que no hicieron los responsables de la emergencia”, haciendo referencia al Gobierno autonómico del PP encabezado por Carlos Mazón. Detalló que durante la jornada de la tragedia convocó a todas las agencias a las 9:00 de la mañana con el objetivo de que los recursos estuvieran organizados y listos para cualquier contratiempo que enfrentara la Generalitat Valenciana. Así señaló que tuvo que llamar personalmente a la responsable máxima de la Emergencia, ya que no había recibido llamadas por parte de las instituciones responsables mientras se conocían las dificultades graves en municipios como los de la Ribera Baixa.

La delegada del Gobierno manifestó que durante su comparecencia aclarará al PP y a los integrantes de la comisión cuáles son las competencias y las responsabilidades en estos episodios, argumentando que los populares “parecen desconocer” los límites y atribuciones de las distintas administraciones ante situaciones de emergencia. Bernabé subrayó que, hasta este momento, la comisión del Senado no ha llamado a declarar a ninguno de los cargos que ella considera los verdaderos responsables de la gestión de la emergencia, refiriéndose específicamente a la Generalitat.

El medio Europa Press detalló que la comparecencia de Bernabé marca un cambio de orientación en la investigación parlamentaria, hasta el momento centrada en las cuestiones técnicas y operativas expuestas por mandos policiales y personal técnico. La transición hacia las explicaciones de responsables políticos forma parte de la estrategia de control y fiscalización a la que aspira la comisión en sus siguientes sesiones.

Al finalizar la jornada, la Mesa de la comisión planea agendar formalmente nuevas comparecencias, lo cual incluye la reprogramación del interrogatorio de Miguel Polo, responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Estos aportes servirán para ampliar el espectro de testimonios sobre la respuesta oficial frente a una de las catástrofes más letales que han afectado a la Comunitat Valenciana en los últimos años.