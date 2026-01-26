Robles pide dejar que las víctimas decidan cuándo celebrar el funeral de Estado y no usarlo políticamente

El retraso en el funeral de Estado por el accidente ferroviario en Adamuz ha provocado diversas reacciones en el ámbito político, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que debe prevalecer la decisión de las víctimas y sus familias sobre cualquier otra consideración. Según recogió Europa Press, Robles enfatizó la importancia de que sean los afectados quienes decidan el momento adecuado para organizar la ceremonia, y pidió evitar que esta cuestión se utilice para el debate político.

Tal como informó Europa Press, Robles expresó a los medios que "hay que estar siempre a lo que las víctimas consideren oportuno, y lo que las víctimas decidan es suficiente". La ministra subrayó que los funerales tienen el propósito principal de aportar consuelo a quienes han sufrido pérdidas y que, si las familias entienden que no es el momento o prefieren esperar, se les debe mostrar un respeto total. “Dejemos que las víctimas decidan ellos cómo quieren recibir el consuelo, estemos con las víctimas y en lo que ellas decidan, sin utilización política de ningún tipo”, declaró en referencia a las voces que buscan convertir el aplazamiento en un motivo de confrontación política.

El accidente de tren en Adamuz (Córdoba) provocó la muerte de 46 personas y dejó a más de 100 heridas. Esta catástrofe ha originado múltiples interrogantes sobre las causas del siniestro. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, en los primeros análisis ha surgido como hipótesis principal la rotura de un tramo de vía, instalado en mayo de 2025, lo que condujo al fatídico descarrilamiento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, detalló que la fractura se produjo específicamente en la parte renovada del carril. No obstante, la ministra Robles reiteró la necesidad de aguardar el resultado de las investigaciones oficiales para determinar con precisión lo ocurrido, aludiendo a la competencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y al procedimiento judicial paralelo.

Robles manifestó que no se considera capacitada para pronunciarse acerca de las causas técnicas, dado que carece de los conocimientos específicos. Pidió a los investigadores trabajar con independencia, sin presiones externas, y solicitó que se respete la labor de los equipos encargados del caso. Para la ministra, lo fundamental es que se esclarezcan los hechos y que tanto las víctimas como sus allegados reciban respuestas claras sobre lo sucedido. "A ellos les debemos saber lo que de verdad ocurrió", afirmó Robles, según lo consignó Europa Press.

Durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Robles destacó el esfuerzo informativo desarrollado por el Ministerio de Transportes y, al mismo tiempo, instó a evitar comparaciones con otras tragedias, como la situación vivida en la Comunidad Valenciana con la reciente DANA, por respeto a quienes utilizan los trenes diariamente y han resultado afectados directamente por el accidente de Adamuz. Insistió en la necesidad de centrar todas las acciones en la recuperación de la confianza ciudadana y en brindar apoyo a los afectados, descartando cualquier uso partidista del dolor generado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), dependencia que forma parte del Ministerio de Defensa bajo la responsabilidad de Robles, intervino en las labores iniciales tras el descarrilamiento. Según informó Europa Press, la UME se movilizó de inmediato al lugar de los hechos, contribuyendo en tareas como el levantamiento de vagones y el resguardo de los cadáveres en instalaciones provisionales. Robles calificó esta labor como especialmente compleja, poniendo en valor el compromiso y la disposición de las fuerzas desplegadas bajo su coordinación.

La ministra expresó su pesar por que situaciones de tragedia desencadenen enfrentamientos políticos, subrayando que "no siempre es el momento político para enfrentarnos los unos a los otros, no estamos dando buena imagen", según las declaraciones recogidas por Europa Press. Robles pidió mantener el debate al margen, al menos mientras las investigaciones oficiales continúen y no se esclarezcan completamente los hechos, enfocando todos los esfuerzos en acompañar a los afectados y respetar su voluntad sobre cualquier acción pública, incluidos los actos conmemorativos.

Estas declaraciones tuvieron lugar antes de la participación de la ministra en la Comisión de Defensa en el Congreso. En ese contexto, reiteró su demanda de que se priorice a los afectados y que las instituciones se mantengan en segundo plano hasta que los propios damnificados determinen cómo quieren proceder con los homenajes oficiales y las ceremonias de despedida.