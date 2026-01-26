La Ejecutiva del PSOE traslada su "reconocimiento expreso" a Puente y defiende que ha invertido más en Rodalies

En medio de las reacciones por la tragedia de Adamuz, en la provincia de Córdoba, que resultó con 45 víctimas mortales, la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, fue puesta en el centro del debate político a raíz de los recientes accidentes ferroviarios. Según informó la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE este lunes, el partido expresó un respaldo explícito hacia el ministro frente a las solicitudes de dimisión formuladas por el PP, Junts y ERC. Durante una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz, la portavoz Montse Mínguez afirmó que el actual Gobierno incrementó los recursos destinados al sistema ferroviario de Rodalies en Cataluña y argumentó que la recuperación del servicio requiere una intervención prolongada debido a años de carencias en inversiones y mantenimiento.

El medio El Diario detalló que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha enfrentado críticas tras los siniestros registrados tanto en Andalucía como en Cataluña, donde un maquinista en prácticas perdió la vida en Gelida. Frente a este contexto, la dirección del PSOE se pronunció para subrayar la actuación de Puente, al considerar que desempeñó su labor con transparencia y rendición de cuentas e indicó que “ha dado la cara” desde el comienzo de la crisis ferroviaria. Según consignó El Diario, el propio presidente Pedro Sánchez defendió al ministro el día anterior durante un acto en Huesca, en el marco de la campaña autonómica aragonesa, destacando que Puente asumió la gestión inmediatamente tras la tragedia.

La portavoz del PSOE respondió también a las acusaciones formuladas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien manifestó que el gobierno había transmitido “un exceso de datos” con el propósito de “confundir” a la ciudadanía. El Diario recogió que, en palabras de Mínguez, el Partido Popular no se ha caracterizado por aportar información transparente durante sus propios mandatos y, además, criticó que cuando la formación conservadora enfrentó tragedias, no recurrió a la verdad ni a los datos objetivos. Argumentó que el ejercicio de gobierno implica explicar los hechos con responsabilidad y afirmó que conocer datos no genera confusión, mientras que consideró que “las confusiones son los bulos, los disparates y las desinformaciones que estamos conociendo y que tratamos de desmentir”.

El medio también publicó que la portavoz del PSOE profundizó en sus críticas hacia el PP, acusando a ese partido de distorsionar los hechos en tragedias pasadas. Se refirió a situaciones como el atentado del 11 M, la catástrofe del Prestige, el accidente del Yak 42 y el siniestro del Metro de Valencia, apuntando que el actual PP de Feijóo es heredero de aquel enfoque. Además, mencionó la última gran catástrofe, la dana de 2024, para acusar al PP de generar un relato político que instrumentaliza el sufrimiento de las víctimas.

En relación con el acompañamiento a afectados, Mínguez aseguró que tanto el Ejecutivo como el partido socialista mantienen un compromiso firme con las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y la protección a largo plazo, incluso más allá del interés mediático. Aseguró que las prioridades del PSOE son la búsqueda de la verdad y el desarrollo de investigaciones rigurosas sin ocultamientos, reportó El Diario.

Ante las suspensiones y fallos recientes en el servicio de Rodalies, demandados como causa para la dimisión del titular de Transportes por parte de Junts y ERC, que forman parte de los apoyos de investidura al gobierno, la dirección socialista reiteró que la financiación del servicio ha mejorado considerablemente en años recientes. No obstante, reconoció que revertir las consecuencias de un largo período de infradotación y abandono estructural requiere tiempo y esfuerzo continuado, según publicó El Diario.

La portavoz señaló que el Gobierno, junto a la Generalitat de Cataluña, desarrolla acciones coordinadas para recuperar la normalidad y seguridad en el servicio y poder garantizar condiciones adecuadas a los usuarios del transporte ferroviario. Expresó comprensión por las dificultades que afrontan los pasajeros debido a las interrupciones e incidencias reportadas ese mismo día en la red de Rodalies, y destacó que se están explorando soluciones alternativas para enfrentar la situación y restablecer el funcionamiento del servicio en el menor plazo posible.

El Diario informó también que las diferencias entre las maneras de abordar crisis de transporte por el PSOE y el PP se convirtieron en uno de los ejes principales del mensaje de la dirección socialista. La reiterada defensa de la transparencia, la gestión proactiva tras los siniestros, la inversión aumentada en infraestructuras y el compromiso con la investigación de causas y consecuencias, constituyeron los principales argumentos de la dirección del partido para respaldar a Óscar Puente y rechazar las críticas de la oposición.