Espana agencias

La ejecutiva del PSOE traslada su "reconocimiento expreso" a puente y defiende que ha aumentado la inversión en Rodalies

La cúpula socialista respalda públicamente al responsable de Transportes en medio de la presión por accidentes en la red catalana, insiste en que se han destinado más recursos y atribuye el deterioro a problemas históricos gestionados por anteriores administraciones

Guardar

El respaldo de la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al ministro de Transportes, Óscar Puente, se hizo explícito en un contexto marcado por las recientes interrupciones del servicio ferroviario en Cataluña y las críticas de fuerzas políticas de la oposición, como el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que han solicitado su dimisión. De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, afirmó que el incremento de la inversión en Rodalies por parte del Gobierno responde a la necesidad de solucionar un deterioro que asocia a anteriores gestiones y a un prolongado período de insuficiente financiación.

Según consignó la fuente, la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en la calle Ferraz este lunes, emitió un mensaje de "reconocimiento expreso" al ministro Puente en medio de la presión política generada tras los últimos incidentes en la red ferroviaria catalana. Mínguez subrayó que la administración de Pedro Sánchez ha destinado mayores recursos a la mejora y modernización del servicio, aunque señaló que los desafíos a los que se enfrenta el sistema ferroviario tienen raíces en problemas históricos no atendidos por gobiernos previos.

El medio detalló que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la gestión socialista alegando que el Ejecutivo ha entregado un "exceso de datos" con el objetivo de "confundir" a la opinión pública. Mínguez respondió a estas declaraciones argumentando que los responsables del PP no están habituados a gestionar situaciones adversas con transparencia y veracidad, y sostuvo que durante episodios similares bajo gobiernos populares, la respuesta estuvo marcada por la falta de información precisa.

Respecto a las demandas de ERC, grupo que forma parte de los apoyos parlamentarios habituales al Ejecutivo, la portavoz socialista insistió en que la labor de recuperación de Rodalies enfrenta obstáculos derivados de un prolongado ciclo de inversiones insuficientes y abandono por parte de antiguas administraciones, principalmente durante mandatos del PP. Al mismo tiempo, recalcó que el Gobierno central mantiene un trabajo coordinado con la Generalitat de Cataluña, cuyo Ejecutivo está a cargo del PSC, con el objetivo de restaurar las condiciones de seguridad y dignidad en la prestación del servicio ferroviario.

Montse Mínguez explicó, según publicó el medio, que las interrupciones ocurridas este lunes en la red de Rodalies son reflejo de las complicaciones acumuladas durante "muchos años de abandono" y, a pesar del aumento reciente de los fondos públicos destinados a modernizar las infraestructuras ferroviarias, revertir el desgaste histórico requiere tiempo y colaboración institucional. Añadió que la interlocución con la Generalitat se ha intensificado para acelerar la mejora del servicio, destacando la voluntad del Gobierno de no escatimar esfuerzos para devolver a la ciudadanía catalana un sistema ferroviario acorde a las necesidades de movilidad y seguridad.

El medio también recogió que las críticas coinciden con una coyuntura especialmente tensa para el Ejecutivo central y el Ministerio de Transportes, tanto por las consecuencias sociales de las incidencias en Rodalies como por la utilización del episodio en el debate político nacional. El PSOE, a través de su portavoz, insistió en la legitimidad del ministro Puente para liderar la respuesta institucional, y rechazó las exigencias de dimisión planteadas desde la oposición y por sus socios parlamentarios, argumentando que la actual gestión prioriza tanto la inversión como la transparencia y la cooperación con Cataluña.

En el marco de la rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Ejecutiva socialista, la portavoz reiteró la posición del PSOE de "trabajar sin descanso", y concluyó que solo mediante el compromiso sostenido entre administraciones se podrá devolver al servicio ferroviario catalán los estándares que reclama la ciudadanía.

Temas Relacionados

PSOERodaliesÓscar PuentePedro SánchezAlberto Núñez FeijóoERCCataluñaFerrazTransporte ferroviarioInversión públicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Policía apunta, en el juicio del Caso Mediador, que el general Espinosa pedía "dinero y tarjetitas"

Durante el juicio en Tenerife, una testigo respaldó que Francisco Espinosa, exgeneral de la Guardia Civil, utilizaba su posición para favorecer a empresarios, recibiendo beneficios, regalos y pagos, según registros hallados en dispositivos electrónicos intervenidos por la policía

La Policía apunta, en el

Podemos tiende la mano a IU para explorar una alianza en CyL pero insiste en que Sumar quede fuera como en Extremadura

Podemos tiende la mano a

Almeida cree que Puente "está tardando en dimitir" porque "las cosas no pasan por casualidad"

Almeida cree que Puente "está

Vox tacha de "chorrada infame" el 'funeral laico' y critica el protagonismo de los políticos

Vox tacha de "chorrada infame"

TSJA absuelve a un condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a una menor que no cometió

TSJA absuelve a un condenado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar del accidente de Adamuz

La Justicia acredita que el Ayuntamiento de Almeida pone mal las multas de los semáforos ‘foto-rojo’: condenado a 300 euros en costas por poner una sanción de 200 euros

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cuánto cobra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña: es uno de los cargos mejor pagados del Estado

El Gobierno fija la subida del Salario Mínimo en un 3,1% y plantea incentivos a las empresas para cerrar el acuerdo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”