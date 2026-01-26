La ejecutiva del PSOE traslada su "reconocimiento expreso" a puente y defiende que ha aumentado la inversión en Rodalies

El respaldo de la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al ministro de Transportes, Óscar Puente, se hizo explícito en un contexto marcado por las recientes interrupciones del servicio ferroviario en Cataluña y las críticas de fuerzas políticas de la oposición, como el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que han solicitado su dimisión. De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, afirmó que el incremento de la inversión en Rodalies por parte del Gobierno responde a la necesidad de solucionar un deterioro que asocia a anteriores gestiones y a un prolongado período de insuficiente financiación.

Según consignó la fuente, la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en la calle Ferraz este lunes, emitió un mensaje de "reconocimiento expreso" al ministro Puente en medio de la presión política generada tras los últimos incidentes en la red ferroviaria catalana. Mínguez subrayó que la administración de Pedro Sánchez ha destinado mayores recursos a la mejora y modernización del servicio, aunque señaló que los desafíos a los que se enfrenta el sistema ferroviario tienen raíces en problemas históricos no atendidos por gobiernos previos.

El medio detalló que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la gestión socialista alegando que el Ejecutivo ha entregado un "exceso de datos" con el objetivo de "confundir" a la opinión pública. Mínguez respondió a estas declaraciones argumentando que los responsables del PP no están habituados a gestionar situaciones adversas con transparencia y veracidad, y sostuvo que durante episodios similares bajo gobiernos populares, la respuesta estuvo marcada por la falta de información precisa.

Respecto a las demandas de ERC, grupo que forma parte de los apoyos parlamentarios habituales al Ejecutivo, la portavoz socialista insistió en que la labor de recuperación de Rodalies enfrenta obstáculos derivados de un prolongado ciclo de inversiones insuficientes y abandono por parte de antiguas administraciones, principalmente durante mandatos del PP. Al mismo tiempo, recalcó que el Gobierno central mantiene un trabajo coordinado con la Generalitat de Cataluña, cuyo Ejecutivo está a cargo del PSC, con el objetivo de restaurar las condiciones de seguridad y dignidad en la prestación del servicio ferroviario.

Montse Mínguez explicó, según publicó el medio, que las interrupciones ocurridas este lunes en la red de Rodalies son reflejo de las complicaciones acumuladas durante "muchos años de abandono" y, a pesar del aumento reciente de los fondos públicos destinados a modernizar las infraestructuras ferroviarias, revertir el desgaste histórico requiere tiempo y colaboración institucional. Añadió que la interlocución con la Generalitat se ha intensificado para acelerar la mejora del servicio, destacando la voluntad del Gobierno de no escatimar esfuerzos para devolver a la ciudadanía catalana un sistema ferroviario acorde a las necesidades de movilidad y seguridad.

El medio también recogió que las críticas coinciden con una coyuntura especialmente tensa para el Ejecutivo central y el Ministerio de Transportes, tanto por las consecuencias sociales de las incidencias en Rodalies como por la utilización del episodio en el debate político nacional. El PSOE, a través de su portavoz, insistió en la legitimidad del ministro Puente para liderar la respuesta institucional, y rechazó las exigencias de dimisión planteadas desde la oposición y por sus socios parlamentarios, argumentando que la actual gestión prioriza tanto la inversión como la transparencia y la cooperación con Cataluña.

En el marco de la rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Ejecutiva socialista, la portavoz reiteró la posición del PSOE de "trabajar sin descanso", y concluyó que solo mediante el compromiso sostenido entre administraciones se podrá devolver al servicio ferroviario catalán los estándares que reclama la ciudadanía.