El PP pide que el Gobierno no vaya el jueves al funeral de Huelva por las víctimas de Adamuz: "Sería cruel ver a Puente"

Juan Bravo, dirigente del Partido Popular, afirmó que integrantes del Ejecutivo deberían ausentarse de la ceremonia en honor a los fallecidos en el accidente de Adamuz, considerando que asistir agravaría el sufrimiento de los allegados y resultaría una provocación

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, sostuvo que la asistencia de representantes del Gobierno central, sobre todo del ministro de Transportes, Óscar Puente, al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz podría acarrear un incremento en el malestar de los allegados. Según publicó el medio, Bravo señaló que la presencia de miembros del Ejecutivo generaría un clima de tensión durante la ceremonia programada para el jueves en la catedral de Huelva.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Bravo argumentó que la participación del Gobierno en la misa funeral resultaría inadecuada, especialmente tras la suspensión del funeral de Estado originalmente previsto para el sábado 31 de enero. El dirigente del Partido Popular afirmó que “el dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral”. Además, enfatizó que sería “cruel” y consideró un “insulto” y una “provocación” que el ministro acudiese a Huelva.

La posición expresada por Bravo surgió durante una rueda de prensa realizada en la sede nacional del Partido Popular, al término de la reunión del comité de dirección. En este contexto, el político añadió que un Ejecutivo “que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado… tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves”.

En ese mismo espacio, Bravo confirmó que Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, participará en la ceremonia religiosa en memoria de las víctimas, la cual se celebrará en la catedral onubense. El dirigente popular remarcó el contraste entre la ausencia propuesta para los ministros y la presencia de Feijóo, apuntando que la del líder de su partido busca acompañar a los afectados y familiares de los fallecidos en el accidente de Adamuz, Córdoba.

El medio detalló que, según Bravo, la permanencia de Óscar Puente dentro de las instituciones y su asistencia a eventos oficiales continúa siendo cuestionada. Bravo manifestó que Puente no solamente debería ausentarse de la ceremonia fúnebre, sino que tampoco tendría que formar parte del Consejo de Ministros en la reunión prevista para el martes, e hizo un llamado a su dimisión tras los hechos relacionados con el accidente.

La postura del Partido Popular, según consignó el medio, pone el foco en la forma en la que el Ejecutivo está gestionando las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Adamuz. Bravo recalcó la importancia de evitar situaciones que, a su entender, puedan interpretarse como un aumento en el sufrimiento de quienes acudieron a despedir a las víctimas, subrayando que la presencia ministerial agravaría ese dolor.

Según la información reportada, la decisión sobre la asistencia de representantes institucionales a la ceremonia ha generado debate respecto a las responsabilidades políticas y la convivencia entre Gobierno y oposición en contextos de duelo colectivos. El PP, por medio de Bravo, insistió en que la comparecencia de Puente, ministro de Transportes, tanto en actos en memoria de las víctimas como en órganos ejecutivos, representa un motivo de desencuentro y una posible fuente de malestar para los familiares de los fallecidos en el trágico suceso ferroviario.

