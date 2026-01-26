Espana agencias

El Nikkei se desploma casi un 2 % mientras el yen continúa su apreciación frente al dólar

Tokio, 26 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, mantuvo sus caídas en la media sesión de este lunes, desplomándose cerca de un 2 %, mientras el yen continúa apreciándose fuertemente frente al dólar ante la especulación de una posible intervención de las autoridades estadounidenses y japonesas.

En el descanso de la media sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía 1.034,42 puntos, un 1,92 %, hasta ubicarse en los 52.812,45 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía además un 2,12 %, o 77,02 puntos, hasta situarse en 3.552,68 unidades.

El yen continuó apreciándose este lunes fuertemente frente al dólar y se cambiaba ya en el rango alto de las 153 unidades en Tokio, 4,4 yenes menos que en la sesión previa y en máximos de dos meses, ante la especulación por una posible intervención conjunta de las autoridades japonesas y estadounidenses para estabilizar el cambio.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, rechazó hoy en su rueda de prensa diaria hacer comentarios sobre la especulación, pero destacó que el Ejecutivo se comunica "estrechamente" con Washington para tomar las "medidas adecuadas".

El yen se vio impulsado por la noticia, avanzada por la prensa estadounidense la semana pasada, de que las autoridades monetarias de Estados Unidos se estaban planteando intervenir conjuntamente con las japonesas en el cambio de la divisa, que lleva meses cayendo ante la preocupación por la salud fiscal del archipiélago y los planes de gasto del Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi.

La fortaleza de la divisa afectaba principalmente a las exportadoras japonesas, que suelen beneficiarse de un yen débil.

El fabricante de vehículos Toyota bajaba un 3,23 % y su rival Honda perdía un 3,74 %. Mitsubishi UFJ, el principal banco japonés, caía además un 3,12 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se desplomaba un 4,82 %, e incluso las empresas de defensa, que comenzaron la sesión al alza, se pasaron al rojo, con bajadas del 0,78 % para Mitsubishi Heavy Industries y del 1,81 % para su rival Kawasaki Heavy Industries.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony caía un 3,02 %, y la eléctrica TEPCO perdía un 0,29 %. EFECOM

