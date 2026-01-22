Espana agencias

La patronal Fecavem reivindica el papel del coche en momentos críticos para la movilidad

Guardar

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- La patronal catalana Fecavem, que representa a la distribución de automóviles de Cataluña, ha reivindicado este jueves el papel del automóvil privado en "momentos críticos" para la movilidad, como la falta de servicio de Rodalies en Cataluña.

El presidente de esta patronal, Jaume Roura, que es también presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), ha aprovechado su intervención en la XI Jornada de la Automoción de Cataluña para hacer un llamamiento a "acabar con la persecución a la movilidad privada".

Ha comentado que no quería hacer "de una desgracia" un acto de apoyo al coche privado, y ha lamentado que unas 400.000 personas no hayan podido usar la red de Rodalies, con el consiguiente problema creado para asistir a sus puestos trabajo.

"Hay empresas que han tenido que paralizarse", ha dicho Roura, que ha destacado que el sector de la movilidad privada, a pesar de estar "abandonado y maltratado", tiene "futuro".

Ha comentado que durante la pandemia el vehículo privado permitió desplazarse a los sanitarios a los hospitales, por ejemplo. "Es una necesidad privada que por mucho que quieran va a perdurar", ha pronosticado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mañueco subraya que las listas son responsabilidad de los comités electorales del PPCyL: "Respetaré su decisión"

Mañueco subraya que las listas

El sector aenonáutico español busca un papel mayor dentro de la UE con apoyo del Gobierno

Infobae

El Govern pide a Renfe y Adif suspender el servicio de Rodalies por falta de "garantías"

El Govern pide a Renfe

Gamarra (PP) censura que "al PNV le preocupa la misma obsesión de permanecer en el poder que a Sánchez"

Gamarra (PP) censura que "al

Bankinter alerta del riesgo de que otros bancos den hipotecas a precios "irracionales"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Avanza en Adamuz la retirada

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el Govern pide a Renfe y Adif la suspensión de Rodalies en toda Cataluña por la falta de “garantías”

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Resultados del Super Once del 24 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga