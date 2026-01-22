La patronal Fecavem reivindica el papel del coche en momentos críticos para la movilidad

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- La patronal catalana Fecavem, que representa a la distribución de automóviles de Cataluña, ha reivindicado este jueves el papel del automóvil privado en "momentos críticos" para la movilidad, como la falta de servicio de Rodalies en Cataluña.

El presidente de esta patronal, Jaume Roura, que es también presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), ha aprovechado su intervención en la XI Jornada de la Automoción de Cataluña para hacer un llamamiento a "acabar con la persecución a la movilidad privada".

Ha comentado que no quería hacer "de una desgracia" un acto de apoyo al coche privado, y ha lamentado que unas 400.000 personas no hayan podido usar la red de Rodalies, con el consiguiente problema creado para asistir a sus puestos trabajo.

"Hay empresas que han tenido que paralizarse", ha dicho Roura, que ha destacado que el sector de la movilidad privada, a pesar de estar "abandonado y maltratado", tiene "futuro".

Ha comentado que durante la pandemia el vehículo privado permitió desplazarse a los sanitarios a los hospitales, por ejemplo. "Es una necesidad privada que por mucho que quieran va a perdurar", ha pronosticado. EFECOM