El Hang Seng gana un 0,2 % ante el preacuerdo anunciado por Trump sobre Groenlandia

Shanghái (China), 22 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,17 % tras el principio de acuerdo con la OTAN anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia, y el respiro al frenesí vendedor de los inversores con los bonos japoneses.

El selectivo sumó 44,9 puntos hasta los 26.629,96, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cayó un 0,09 %.

Los repuntes más destacados fueron los de la juguetera que fabrica y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart (+5,97 %), y la inmobiliaria Wharf REIC (+4,81 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la aseguradora China Life (-3,82 %) o la productora privada de aluminio China Hongqiao (-3,01 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 234.860 millones de dólares de Hong Kong (30.118 millones de dólares, 25.772 millones de euros). EFECOM