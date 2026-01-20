Espana agencias

Recuperan los tres cadáveres ya localizados en el tren Alvia siniestrado en Adamuz

Guardar

Córdoba, 20 ene (EFE).- Los efectivos de rescate han recuperado los tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Las fuentes han indicado que los cuerpos excarcelados de uno de los vagones siniestrados del Alvia se ha logrado recuperar sobre las 16:00 horas de este martes y se trasladarán hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicarles la autopsia y verificar su identificación.

Los agentes policiales siguen inspeccionando los vagones siniestrados a la espera de concluir los trabajos necesarios de montaje y preparación de la maquinaria pesada que debe retirar los restos para poder continuar con la búsqueda de más posibles víctimas. EFE

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: recuperados los tres cadáveres atrapados en el Alvia

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

