Los Hispanos se medirán con Noruega, Dinamarca, Francia y Portugal en la segunda fase

Redacción deportes, 20 ene (EFE).- Las selección española de balonmano, que cerró la primera fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega como segundo clasificado del grupo A, se medirá en la segunda ronda con los equipos de Noruega, Dinamarca, Francia y Portugal.

El conjunto español, que partirá con cero puntos en su casillero, arrancará el segundo turno el próximo jueves, 22 de enero con Noruega, una de las tres anfitrionas del torneo, que como España accede sin puntos en su casillero.

Dos días más tarde, el sábado 24 de enero, los Hispanos se enfrentarán con la selección de Dinamarca, vigente campeona olímpica y mundial, que tampoco contabiliza ninguna unidad, tras caer sorprendentemente este martes por 29-31 ante Portugal.

El lunes, 26 de enero, los de Jordi Ribera se medirán Francia, ganadora del último Europeo, que cuenta por triunfos sus encuentros con el Europeo.

El conjunto español, bronce en los Juegos Olímpicos de París, cerrará su actuación en la segunda fase el lunes 28 de enero ante Portugal, semifinalista en el último Mundial, que rompió todos los pronósticos y arrebató la primera plaza del grupo B.

Los dos primeros clasificados del grupo I, con sede en Herning (Dinamarca), lograrán el billete para las semifinales que se disputarán el viernes 30 de enero en el Jyske Bank Boxen de la localidad danesa.

Por su parte, el tercero disputará ese mismo día el encuentro por la quinta plaza con el tercer clasificado del grupo II, que se disputará en la ciudad sueca de Malmoe.

- Jueves 22 de enero:

Francia - Dinamarca (Herning/DEN)

España - Noruega (Herning/DEN)

Alemania - Portugal (Herning/DEN)

- Sábado 24 de enero:

Francia - Portugal (Herning/DEN)

Alemania - Noruega (Herning/DEN)

España - Dinamarca (Herning/DEN)

- Lunes 26 enero:

Alemania - Dinamarca (Herning/DEN)

España - Francia (Herning/DEN)

Portugal - Noruega (Herning/DEN)

- Miércoles 28 enero:

Alemania - Francia (Herning/DEN)

España - Portugal (Herning/DEN)

Dinamarca - Noruega (Herning/DEN)

(+) Los horarios definitivos de los encuentros se determinarán en las próximas horas.EFE

